岸田文雄指出修改安保战略之际应探讨日侨保护

日本/政治/亚洲

自东京方面消息，日本首相岸田文雄10月17日在国会众议院预算委员会上，就海外发生突发事态时对日侨的保护问题表示，在政府预定年底的外交和安全政策长期指针《国家安全保障战略》的修改中，应该进行讨论。

广告 继续浏览后续

在岸田文雄的推动下，日本政府正在对其《国家安全保障战略》《防卫计划大纲》、《中期防卫力整备计划》三份关键的防务文件进行审查。审查结果将于12月公布，届时日本将在近10年来首次推出新的《国家安全保障战略》。

岸田文雄日前在接受英国《金融时报》专访时表示：“我们需要对日本的防卫能力是否足够做一个彻底的检查”。他强调：“我们将做好充分准备，应对东亚地区任何可能出现的情况，以保护我们人民的生命和生计。”

据共同社报导，在周一的国会质询环节期间，就确保日本境内的核电站安全问题，岸田文雄亦指，“应从安全观点出发，切实思考应对举措”，有意在有关加强防卫力的政府专家会议上推进探讨。

据时事通信社报导，中国领导人习近平16日在发表二十大报告中就台湾问题表示“决不承诺放弃使用武力，保留采取一切必要措施的选项”，相关报道引发日本朝野政客表态。

岸田文雄周一在接受质询时向该委员会解释了日本政府的立场，并称“希望通过对话和平解决问题”。他说：“必须直接和坚定地向中方传达这一政策”。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅