日澳首脑本周将发布新的安全合作联合宣言

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日本首相岸田文雄10月21日起将访问澳大利亚西部城市珀斯，并于22日与澳洲总理阿尔巴尼斯（Anthony Albanese）举行峰会。届时，日澳首脑将签署并发布一项新的安全合作联合宣言。这将是2018年以来日本首相首次访问澳大利亚。

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据共同社引述消息人士的话报导，日澳领导人将共同发布的这一新的安全合作宣言，将强调两国对“自由开放的印度-太平洋”愿景的承诺。2007年3月，时任日本首相安倍晋三与时任澳洲总理霍华德（John Howard）签署了《日澳安全保障联合宣言》（以下简称《日澳安保宣言》），这是日本战后与美国以外的国家签署的首个防务合作文件，并由此确立了外长和防长的“2+2”定期会晤，标志着两国确立了“准同盟”的安全关系。

据澳大利亚广播公司报导，阿尔巴尼斯将于周六在西澳城市珀斯接待来访的岸田文雄，会谈的重点将是国家安全、能源合作和陷入困境的全球经济问题。两位首脑今年5月在日本东京会晤时就制定一项新的“安全合作联合宣言”达成了一致，以更新2007年的《日澳安保宣言》。

新的宣言文件将于本周末公布，澳大利亚广播公司被告知，2007年的宣言时至今日已经“过时”，新的协定将更加“雄心勃勃”，并补充岸田文雄和澳洲前总理莫里森（Scott Morrison）经过多年谈判于今年1月签署的《日澳互惠准入协定》（RAA）。

据了解，2007年的《日澳安保宣言》在很大程度上侧重于执法、边境安全、反恐和大规模杀伤性武器的扩散问题。该文件称，日本和澳大利亚将“加强合作”以应对这些问题，但只具体提到了恐怖主义和朝鲜的核武器计划所构成的威胁。鉴于近来南海、东海、台海等区域内安全局势紧张升级，再加上中国在太平洋地区的影响力日益扩增，日澳认为有必要强化双方的安全合作。

共同社报导指出，日本将澳大利亚看作是一个半盟国，两国都是美日印澳四方安全对话（Quad）的成员国，并分别与美国是条约盟国。此外，在即将举行的日澳峰会上，能源合作也将是一个主要议程项目。日本三分之一以上的液化天然气进口依赖澳大利亚，但在俄罗斯全面入侵乌克兰之后，全球液化天然气的供应链被打乱了。

岸田文雄曾计划在1月份访问澳大利亚，但由于当时日本的新冠疫情感染率急剧上升，这次访问被迫取消。阿尔巴尼斯5月就任澳洲总理后便访问了日本，以参加在东京举行的四方安全对话领导人峰会。上月底，他还再次率团前往日本参加了安倍晋三的国葬。

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