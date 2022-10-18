伊朗女子攀岩冠军雷卡比（Elnaz Rekabi）露发参赛后与家人失联

伊朗/人权

伊朗女子竞技攀岩冠军雷卡比（Elnaz Rekabi）周末在南韩出赛时，未依伊朗当局规定佩戴伊斯兰头巾，目前呈现失联状态。

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雷卡比曾经在2021年国际竞技攀岩总会世界锦标赛的女子全能项目比赛中夺得铜牌，10月16日在韩国举行的亚洲锦标赛中获得第四名，周日她违背伊朗国家队的规定，未佩戴头巾参加比赛的画面引发全球瞩目，这是伊朗首个在国外参赛的运动员公开违背伊斯兰头巾法。

雷卡比的亲人表示自10月16日起与他失联，外界开始担心她的安危。伊朗大使馆宣称她10月18日周二已搭上返国班机，不过英国广播公司（BBC）此前报导说，雷卡比已遭随队的伊朗官员没收护照与手机。

据报道，雷卡比按计划应该周三10月19日才返回伊朗。据伊朗反政府网络媒体“伊朗通讯”（Iran Wire）披露，雷卡比露发出赛后，伊朗官员随后将她带往伊朗驻首尔大使馆，确保能在不受干扰的情况下让她提前回国，以此避免示威者在德黑兰何梅尼国际机场发动抗议。

法国让·若莱斯基金会（Jean Jaures ）研究员法里德·瓦希德（Farid Vahid）向法国媒体表示："伊朗当局很明显会做出反应，因为他们要避免产生多米诺效应。"

对伊朗官员来说，伊朗妇女在国际比赛中的蒙面亮相比获得奖牌更重要。他说，今天周二，伊朗整个国家都在为雷卡比的命运而屏息，她已经被称为 "伊朗年度运动员"。

伊朗自9月16日爆发示威游行以来，已经造成至少201人死亡，但政府对民众的镇压有增无减，无人得以幸免，伊朗前伊朗足球明星阿里-卡里米被伊朗司法系统起诉，罪名是 "鼓励 "示威。

伊朗全国逾百座城市民众上街，抗议22岁库德族女子阿米尼（Mahsa Amini）因未戴好头巾遭道德警察逮捕后在拘留期间死亡。示威持续至今已进入第五週，是伊朗伊斯兰政权自2009年以来遭遇的最重大挑战。

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