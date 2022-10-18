日本90名议员集体参拜靖国神社

靖国神社秋祭

10月17日至20日，靖国神社举行例行秋大祭，18日上午，日本跨党派议员联盟“大家一起参拜靖国神社国会议员会”成员参拜了东京九段北的靖国神社。自民党、日本维新会、国民民主党、NHK党和无党派的约90人参加。这是自2019年以来该议联首次集体在靖国神社秋大祭参拜，前两年都因为防止新型冠状病毒感染的传播而没有进行参拜。

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该议联上次集体参拜是在4月的春大祭，当时有约100人参加。8月15日“终战日”的参拜因新冠疫情蔓延而放弃。

参拜议员共有90人（初步计算），其中包括66名众议院议员和24名参议院议员。参拜后，该议联副会长逢泽一郎对记者说：“今天日本的和平与繁荣是建立在众多英灵所建构的基础之上的，我们将把此铭刻在心，与国民共同努力，坚决保卫和平的日本。”

日本首相岸田文雄17日配合秋大祭，以“内阁总理大臣 岸田文雄”名义供奉了被称为“真榊”的供品。据信截至20日的例行秋大祭期间岸田不会参拜。

岸田在就任首相后不久的去年10月秋大祭和今年4月春大祭，也采取了相同做法。官房长官松野博一17日在记者会上强调称，岸田供奉真榊是以私人立场进行的，这不是政府应该进行评论的事情。

有关采用了“内阁总理大臣”头衔登记的做法，松野解释称“表达身处那个地位的个人时，作为惯例常常会这么做”。

逢泽强调：“首相对英灵怀有崇敬之情，我们将继续创造首相参拜靖国神社的环境。”任职“大家一起参拜靖国神社国会议员会”会长约10年的尾辻秀久于今年8月成为参议院议长，因此该议联会长缺席。

阁僚中，经济安全保障担当相高市早苗17日参拜。她向媒体表示，“向为国策而殉亡的英灵，献上了诚挚的感谢。”经济产业相西村康稔在大祭开始前的14日进行了参拜。

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