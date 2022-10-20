布林肯：中国希望加快夺取台湾表 美海军作战部长称华盛顿应做好准备

台湾/美国/中国

美国国务卿布林肯17号表示，北京希望大幅加快夺取台湾的时间表，他并警告，习近平正带领中国走向更激进的方向。一位海军上将周三也警告说，美国军方必须准备好应对北京最早在今年对台湾的潜在入侵。

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布林肯与美国前国务卿莱斯共同出席斯坦福大学一场论坛时，指责习近平改变对待台湾的方式，从而“制造了剧烈的紧张局势”。布林肯说，中国已做出了一个“根本决定，即不能再接受现状，北京决心在更快的时间内实现统一”，但他并未说明其确切的估计或日期。此前，美国军方高层人士也曾警告，中国已将其军力扩大到可能很快便有能力入侵台湾的地步。

美国海军作战部部长迈克尔-吉尔德上将周三被美国智库大西洋理事会问及北京在2027年之前夺取台湾的可能性时表示， "这不仅仅是习主席所说的，而是中国人的行为方式和他们所做的事情，"吉尔德说，在过去20年里，北京兑现每一个承诺的时间都比其预定更早。

吉尔德补充说，因此，当我们谈论2027年时，在我看来这（意味着）2022年或可能是2023年，"。"我不能排除这种可能性。我这么说完全不是想危言耸听。只是我们不能排除它。吉尔迪强调，美国海军作战部最重要的工作就是“做好准备”。吉尔迪表示，目前美国海军致力于恢复航舰部队的部署，另外美国海军也有盟友共享“超越计划”（Project Overmatch），会将平台和系统连接到可以共享和传输目标数据的网路，另外也在学习无人驾驶的技术。

台湾国安局长陈明通周三在立法院备询时也表示，中共可能在2023年“以战逼谈”。

上周日，在预计将赋予他历史性的第三个任期的共产党大会开幕式上，中国国家主席习近平重申他打算将台湾与中国 "统一"，必要时可使用武力。" 他说将以最大的诚意和努力争取实现（台湾）和平统一，但我们绝不会放弃使用武力，并保留采取任何必要措施的权利。他补充说，"祖国的统一必须而且一定会实现，"他同时谴责任何外国对此事的 "分裂主义和干涉"。

法新社评论称，中国长期以来的立场是寻求和平统一，但保留必要时对台动武的选项。而在习近平领导下，针对台湾的言论和行动变得更加强硬。

而华盛顿历来坚持 "战略模糊 "政策，即如果台湾受到中国的攻击，美国可能进行军事干预。这一政策既是为了阻止中国入侵台湾，也是为了防止该岛领导人通过正式宣布独立来挑衅北京。 作为这一政策的一部分，美国正在向台北出售武器，以保护自己。

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