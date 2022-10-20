日本首相岸田文雄出访澳大利亚

日本/澳大利亚

日本首相岸田文雄将于10月21日至23日访问澳大利亚，并与澳大利亚总理阿尔巴尼斯举行会谈。

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此行在日本国会日程之间进行，将访问西澳大利亚的珀斯，岸田首相将与资源丰富的国家澳大利亚讨论加强能源领域的合作，以及如何对应中国。

两国于2007年发表安保联合宣言，提出基于与美国的同盟关系，日澳之间也推进防卫合作。在两国现任首脑今年5月首次举行会谈时，考虑到中国对太平洋地区影响力进一步增强的现状，双方就协调制定新宣言的方针达成一致，两人还商定争取让有关自卫队与澳军部队相互往来的《互惠准入协定》（RAA）早日生效。此次访问，双方是否能发表新的宣言以加强合作十分引人注目。如果发表新的宣言，将包含为实现“自由开放的印太地区”在防卫和经济安全方面开展合作的内容，此举考虑到了日本等西方国家担忧成为中国军事据点的所罗门群岛局势。

日本内阁官房长官松野博一19日在新闻发布会上宣布了岸田文雄首相访问西澳大利亚的消息。

松野说：“我们的目标是进一步深化两国在安全、国防和经济方面的合作关系，通过进一步加强合作，以实现自由开放的印太地区。”

松野说，日本和澳大利亚是共享基本价值观和战略利益的特殊战略伙伴，是朝着建立“自由开放的印太地区”志同道合的核心合作伙伴。通过岸田首相的访问希望加强在安全、国防和经济领域的合作。

岸田首相表示：“我们将认真讨论安全、能源和粮食等紧迫的双边问题。”他还表示有意讨论基于跨太平洋伙伴关系协定（TPP）的经济振兴。

日本液化天然气LNG进口有三分之一以上依赖澳大利亚。目前由于俄乌战争的影响，世界能源供应紧张，澳大利亚一度考虑采取的出口限制，当下虽得以避免，但岸田有意要求澳方确保稳定的供应。

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