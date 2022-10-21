日本防卫省决定10年内分两个阶段强化防卫力

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自东京方面消息，日本防卫省决定了今后分5年和10年两个阶段强化防卫力的目标。核心为长射程导弹、无人机等7个领域，力争到2027年前获得“可负责任地应对他国进攻、接受盟国支援的同时可阻止和排除（进攻）的防卫力”，到2032年前实现高度化。该目标将反映到年底修改的《防卫计划大纲》和《中期防卫力整备计划》文件中。日本防卫省10月20日在政府专家会议上介绍了加强防卫力的相关政策。

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据共同社报导，日本防卫省认为作为俄乌战争的教训，要威慑凭借实力单方面改变现状的行为，必须着眼于对手的兵力、装备等能力作好准备。报导指，完善的主轴是未来战斗的核心领域，包括：1. 凭借长射程导弹的“防区外防卫能力”；2. 综合导弹防空能力；3. 无人机；还将推进提高4. 太空、网络、电磁波新兴领域的应对能力；5. 指挥统领功能；6. 灵活展开能力；7. 持久性和韧性。

报导称，考虑转用于“对敌基地攻击能力”的长射程导弹，5年内将致力于日本陆上自卫队的12式陆基反舰导弹的长射程化等，获得从进攻对手的射程外拦截的“防区外防卫能力”，力争10年后获得高超音速等更先进的装备。在无人机方面，日本将购买新的“攻击型”无人机等拓展用途，10年内实现多架无人机的同时运用。防空领域将强化应对中国等推进开发的高超音速武器及小型无人机的能力。

关于新兴领域，日本政府为了提高对飞向日本的导弹的探测和追踪能力，将探讨运用小型人造卫星群“卫星星座”在内，努力把握太空的状况。网络防御方面，日本政府还将支援自卫队以外的组织。此外，日本防卫省将强化包括利用民间船舶在内的运输能力、为迅速作出决策利用人工智能（AI）、重要设施的地下化、扩充弹药、提高装备品的运作效率。

日本防卫大臣滨田靖一周五在主持记者会时谈到：“昨天召开了第二次‘综合思考作为国力的防卫能力的有识之士会议’。我作为相关内阁部长参加了会议，并就大幅加强国防能力的问题进行了说明。岸田首相表示，大幅加强防卫能力是当务之急，日本应集中力量加强综合防卫体系。在此过程中，重要的是要根据防卫省和日本海上保安厅的需要，善用相关预算。根据首相的想法，防卫省将及时与有关部委和机构进行讨论，并将继续积极参与讨论。”

日本首相岸田文雄在周四的专家会上发言说，正如防卫大臣今天所解释的“鉴于目前具有挑战性的安全环境，从根本上加强国防能力是一个真正紧迫的问题。我相信，在上一次专家会议上，大家普遍同意这一点。”

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