澳洲政府承诺未来四年斥资9亿澳元：加强与太平洋岛国接触

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据澳大利亚广播公司报导，澳洲政府将在下周二公布的政府预算中进一步提高对太平洋地区的发展援助，承诺在未来四年内将发展支出总额提高近14亿澳元。澳洲工党在今年5月的大选前承诺，如果胜出，新政府会在未来几年将对东南亚的发展援助增加4.7亿澳元，并在同一时期将在太平洋地区的支出增加5.25亿澳元。据悉，澳洲政府进一步承诺要向太平洋地区再投入3.75亿澳元，使该地区将获得的发展援助总额达到约9亿澳元（约5.62亿美元）。

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澳大利亚外交部长黄英贤（Penny Wong）10月21日在出席有关太平洋地区的活动时表示：“今天，我高兴地宣布，在将于下周二公布的澳大利亚政府预算中，我们将在未来四年将我们的海外发展援助预算总额增加至14亿澳元。这包括在未来四年向太平洋地区提供9亿澳元的额外发展援助。”

黄英贤指出：“这一额外的援助将直接支持该地区加强气候复原力的行动，包括在气候科学和可再生能源方面。我们知道区域资金对包括法属波利尼西亚在内的所有太平洋岛国论坛的成员国有多么重要，以及这种额外的援助将如何使整个地区受益。”

黄英贤说：“这将确保我们继续提供直接的预算支持，以减少财政困难，确保继续提供关键的政府服务，如卫生和教育。通过航空联系恢复整个地区的连通性对从新冠疫情中复苏至关重要，通过这种额外的援助，我们将继续促进该地区的人员和货物流动。”

黄英贤补充说：“我们知道，对妇女和女童的投资对经济增长和福祉有着强大的影响。这就是为什么澳大利亚政府将恢复将澳大利亚所有官方发展援助的80%用于解决基于性别的问题的目标。”

黄英贤说：“在更广泛的层面上，我们正在支持太平洋经济体的增长，释放机会并促进与优先部门的连接。这包括通过（由上届莫里森政府提出的）‘澳大利亚太平洋基础设施融资机制’（AIFFP）增加对太平洋和东帝汶的基础设施的支持。该融资机制将从35亿澳元增加到40亿澳元，以支持赠款和贷款计划，并有额外的资金用于加强项目和风险管理能力。”

黄英贤还表示：“我们也正在通过‘太平洋气候基础设施融资伙伴关系’，增加对气候相关基础设施的投资，并促进气候智能的提升。我们认识到，作为该地区的主要贷款人，我们有责任确保澳大利亚是一个不会施加不可持续的债务负担的伙伴。这就是为什么在全球经济逆风和利率上升的情况下，澳大利亚将提供优惠的贷款和赠款援助，以确保太平洋伙伴能够继续提供符合国际标准的可持续和透明的基础设施项目。”

报导提及，2014年澳洲联盟党在执政时削减了对外援助项目，但在2020年新冠疫情爆发对太平洋地区造成深刻影响后提高了其发展支出，主要是通过“有针对性的临时”增加援助预算，旨在帮助该地区度过危机。

据了解，除了增加海外发展援助预算外，澳洲现任工党政府还承诺将在一系列其他针对太平洋地区的举措上支出更多资金。大约4600万澳元将用于资助澳大利亚联邦警察在所罗门群岛的行动，在去年年底该国发生暴力骚乱之后，澳洲警方正在那里帮助维持安全。

另外3000万澳元将用于加强对太平洋地区的空中监控，而近1900万澳元将用于在整个该地区建立一个澳大利亚边防部队官员网络。对此，黄英贤在周五的讲话中说：“我们还承诺建立一所澳大利亚-太平洋防务学校，并将太平洋海上安全计划的空中监视部分增加一倍，以帮助解决非法、未报告和无管制的捕捞问题。”

澳大利亚广播公司也将获得3200万澳元的财政支持，用于扩大该公司在整个地区的内容和传输，因为澳洲政府对整个太平洋地区的媒体自由受到的威胁越来越感到焦虑。

黄英贤当天在法属波利尼西亚的讲话中谈到：“太平洋岛国论坛大家庭一起在整个地区团结的道路上取得了长足的进步。我们都是主权国家和领土，但我们通过太平洋岛国论坛这样的组织自由地走到一起，共同解决问题。建立一个和平、繁荣和具有韧性的地区。国家的主权，无论大小，都得到尊重。在这里，太平洋地区的安全责任仍然掌握在太平洋地区的手中。”

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