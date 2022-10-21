美日韩参谋长在华盛顿开会，商讨应对朝鲜核导威胁

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美日韩三国参谋长10月20日在美国首都华盛顿举行会议，商讨朝鲜核导威胁的应对方案和加强三方安全合作。

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美国参谋长联席会议主席米利（Mark Milley）、日本防卫省统合幕僚长山崎幸二和韩国联合参谋本部（联参）议长金承谦带队参加了会议。美国印太司令部司令约翰∙阿奎利诺（John Aquilino）和驻韩美军司令拉卡梅拉（Paul LaCamera）亦到场参会。三方就朝鲜开发核导武器等地区安全问题交换意见，并商定继续致力于实现半岛无核化。

据韩国军方介绍，米利在会上重申，美方为韩日提供协防的立场坚定不移。三方还一致强调，为确保韩半岛乃至地区安全，韩美日加强双边、多边安全合作与协调十分重要。韩国联参强调，韩美、美日同盟对维护地区和平稳定、建立自由开放的印太地区必不可少。

美方通过声明指出：“本次会议主要讨论了区域安全挑战，包括朝鲜民主主义人民共和国（DPRK）最近的导弹活动和核计划发展，这些活动破坏了区域稳定。领导人们讨论了为实现朝鲜半岛无核化所做的持续努力。米利将军重申了美国对保卫日本和大韩民国的坚定承诺。”

美方称，“三位军事领导人强调了有效的双边、三边和多边安全合作与协调的重要性，以加强朝鲜半岛和地区的安全。美日联盟和美韩联盟对于维护地区和平与稳定以及确保自由开放的印度-太平洋至关重要”。

据悉，美日韩三国参谋长会议从2010年开始每年通过视频或面对面方式举行一到两次。美国常务副国务卿舍曼(Wendy Sherman)下周还将访问东京，并与日韩官员就朝鲜近来不断地导弹试射活动和区域安全问题进行磋商。

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