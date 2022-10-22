日澳首脑会谈 签署新联合宣言

日澳安保合作

日本首相岸田文雄22日在澳大利亚与澳大利亚总理阿尔巴尼斯举行了首脑会谈，签署了新的《日澳安保合作联合宣言》，这是自2007年15年来首次签署新宣言。

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日澳两国首脑会谈在澳大利亚西海岸城市珀斯举行，从日本时间上午11:00左右开始，持续约两个小时。

会谈开始时，阿尔巴尼斯总理强调，日本是“安全保障的伙伴和重要能源伙伴”。岸田表示：“愿就防卫安全、‘自由开放的印太’、资源能源合作等问题深化讨论，并以此为契机，将日澳特殊战略伙伴关系提升至更高水平。”

新宣言中，考虑到中国日益加强的军事活动，明确记载，一旦出现影响日本和澳大利亚主权和地区稳定的“紧急情况”，将相互协商考虑应对措施。

双方还确认了在自然资源和能源稳定供应方面的合作，确认将在LNG（液化天然气）和稀有金属等资源、能源的稳定供应方面推进合作。

新宣言还指出，将深化自卫队和澳大利亚军队之间的合作，例如进行联合训练和设施互用等。

两国政府将加强包括年度峰会和部长级磋商在内的各层次的沟通，深化合作，以实现基于法治的“自由开放的印太”。

此外，宣言强调构建供应链等促进经济安全，并表达了双方在民主、人权、自由贸易等方面的共同价值观，呼吁以国际法为基础和平解决争端。

在会后举行的联合记者会上，岸田首相表示：“新宣言将成为指明未来十年安全与防卫合作方向的指南，并将进一步强化日澳关系。”

日本将澳大利亚定位为准同盟国，考虑到中国正在加强其在东海、南海和太平洋的霸权主义行动，日本希望深化与澳大利亚的关系。

对此，日本外务省的一位高级官员表示：“如果影响两国的事态有可能升级，双方有必要及早讨论应对措施，考虑最佳行动方案，包括外交和经济、军事措施。”

2007年3月13日傍晚，当时的日本首相安倍晋三与来访的澳大利亚总理霍华德在首相官邸举行了会谈。双方签署了关于安全保障合作的《联合宣言》，日本与美国以外的国家签署有关安全领域的联合宣言极为罕见。该宣言包括为准备联合国维和活动（PKO）而扩充联合演习，防止朝鲜核武器等大规模破坏性武器的扩散及反恐政策等方面加强合作等内容。

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