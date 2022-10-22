美日将于11月10日举行“利剑”联合演习，共3.6万人参与

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自东京方面消息，日本防卫省统合幕僚监部10月21日发布消息称，自卫队和美军的日美“利剑”联合综合演习将于11月10至19日举行。据悉，演习将以琉球群岛（日本称南西诸岛）为主努力提高运用能力。这是在鹿儿岛县德之岛的这一地点首次举行离岛防卫训练，日美双方将投入“鱼鹰”运输机，还包括把参加部队分为攻击和防御的对抗形式训练。

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据日本防卫省介绍，“利剑”演习（Keen Sword Exercise）每两年举行一次，是在其国内各地的自卫队或驻日美军设施实施的日美最大规模实战训练。此次演习将包括日本自卫队的约2.6万人、美军约1万人参加，英军舰艇、澳大利亚和加拿大军队的舰艇及飞机也将加入。

据共同社报导，整体演习设想从灰色地带发展为武力攻击事态，并训练弹道导弹发射时的应对，以及太空、网络、电磁波领域的作战行动。美军还将派出太空军参加。此外，演习内容包括在琉球群岛实施物资补给、搬运伤员、导弹部队的展开训练等，还将利用长崎县的津多罗岛、鹿儿岛县的奄美大岛。

据美国海军学会新闻网报导，演习旨在提高美日部队之间的互操作性。日本将从整个日本自卫队派出2.6万人、20艘舰艇和250架飞机，而美国将从驻扎在印太地区和驻日美军的各军种中派出1万人、10艘舰艇和120架飞机参与。此外，美国太空军人员也将参加演习。

据悉，加拿大皇家海军连月来在该地区部署的两艘舰艇及一架军机将参加此次演习。澳大利亚军方亦将派出一艘舰艇和一架军机参与。英国预计会派出其新部署在印太地区的两艘巡逻舰其一参加演习。来自澳大利亚、加拿大、法国、印度、新西兰、菲律宾、韩国、英国和北约的观察员已被邀请观摩此次演习。

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