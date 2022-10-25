巴基斯坦陆军参谋长月初访美据报对双边关系提出新愿景

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巴基斯坦陆军参谋长巴杰瓦（Qamar Javed Bajwa）10月初对美国首都华盛顿进行了为期六天的访问，以寻求缓和及修复近年来恶化的两国关系。

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据《日经亚洲》周二引述知情人士的话报导，巴基斯坦试图与美方达成一项新的双边安排，即平衡其与中国的关系，帮助减少与印度的紧张关系，并促进其国内挣扎的经济，同时维持巴美的军事关系。

尽管一般来说两国之间的外交活动通常由文职官员进行，巴基斯坦新任外长比拉瓦尔（Bilawal Bhutto Zardari）9月底也刚对美国进行了为期四天的访问，但作为巴基斯坦陆军参谋长、陆军上将巴杰瓦对该国的军队和政坛都拥有不可忽视的影响力。

报导指，在10月1日至6日的六天访问行程中，巴杰瓦与美国国务院、国防部、国家安全委员会和情报界的高级官员举行了一系列会议。据一位熟悉会议进程的官员称，巴杰瓦提出了一个双边关系的愿景，“很像美国人对韩国的理解”。

这位不愿透露姓名的官员说：“他（巴杰瓦）告诉他们，我们希望成为美国的战略伙伴，不是在名义上，而是在行动上”。报导称，巴杰瓦的意思是，应该有“一张更广泛的网将我们（巴美两国）连接起来——基础设施、技术、卫生和贸易，而不仅仅是我们几十年来一直依赖的军事和国防关系”。

在提到巴基斯坦严峻的经济困境时，这位官员指出，如果该国经济状况良好，其可以成为一个“更有用的伙伴”。该官员称，“坦率地说，我们宁愿（美国人）在我们这里投资。”

虽然美国国防部仅就巴杰瓦将军的访问发表了简短的声明，以纪念美巴建立外交关系75周年。但美国国务院则作出了明确的声明，并指巴基斯坦的文职政府，而不是该国军队才是美国的“主要对话者”。不过，另一个消息来源证实，美国正在不同的部门对巴杰瓦的访问议程进行“跟进”。

报导引述消息人士的话说，巴杰瓦在华盛顿期间除了为两国关系提出新愿景外，还解释了巴基斯坦在一系列地区问题上的立场，甚至提出与以色列开放关系的前景。

关于中国，消息人士称，美国官员提醒巴杰瓦注意伊斯兰堡与北京的关系，以及遵守基于规则的国际秩序的必要性，即使美方表示理解巴中全天候战略合作伙伴关系的作用力。

据一位官员称，关于印度，巴杰瓦向美国政府高级官员保证，巴军在印巴实际控制线与印军的停火一直“保持得非常好”。消息人士称，巴杰瓦还指出，尽管印度总理莫迪的印度教民族主义政府和印度国内的反穆斯林政治，“但在过去几年里，新德里和伊斯兰堡之间的外交尖锐程度已经降低”。

另一方面，据该官员称，巴杰瓦重申，印度在2019年暂停克什米尔的自治地位使双边关系处于非常困难的境地。值得注意的是，据称巴杰瓦已经偏离了巴基斯坦长期坚持的立场，承认伊斯兰堡暂时不期望美国在两国之间扮演中间人的角色。

参加会议的一位外交官说：“我们必须表现得像大男孩一样，在我们自己和印度人之间解决这个问题”。该官员称，“我们告诉他们，如果我们改善我们的地位，美国可以作为一个自然的后门（为）与印度交谈。但首先，双方必须采取具体步骤实现和平。”

在军事方面，巴基斯坦受制于经济能力，无法从美国购买新装备，但外交官们说，巴杰瓦寻求维持现有协议。据两位巴基斯坦官员称，巴杰瓦希望得到关于服务和升级的连续性的答案。

“对于传承武器系统、保养包和维修用品，这些都是我们采购的欠物，是他们的责任”，一位巴基斯坦官员说：“我们对他们说：就回答行还是不行，这样我们就清楚了”。

依照常规，自2016年11月起担任巴基斯坦陆军参谋长的巴杰瓦将于今年11月29日卸任，他本人也表示自己即将卸任，到时将发生什么仍值得注意。

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