日美韩副外长与日外相会晤：深化在印太地区的三边合作

日本/韩国/美国

日美韩副外长会议定于10月26日在东京举行。美国常务副国务卿舍曼（Wendy R. Sherman）和韩国外交部第一次官（副部长）赵贤东25日拜访了日本外务大臣林芳正，及外务省事务次官森健良。三国副外长当天还举行了多场双边会谈。

广告 继续浏览后续

据悉，作为东道主的林芳正周二会见了三国副外长。据美国国务院发言人普莱斯（Ned Price）会后发表的声明介绍，舍曼、林芳正、森健良和赵贤东共同分享了对朝鲜最近发射弹道导弹的关切。

声明提及：“舍曼副国务卿对日本和韩国继续支持乌克兰表示欢迎，与会人员对俄罗斯关于核武器的不负责任的言论表示关切。四人讨论了在印度-太平洋深化三边合作的一系列问题。他们还谈到了中国共产党第二十次全国代表大会。”

舍曼就此次会见通过推特表示：“美国、韩国和日本正在共同应对印度-太平洋和其他地区的安全挑战。”

日美韩副外长还分别进行了多场双边会谈。据日本外务省介绍，日韩副外长当天的会谈持续了约90分钟。日方指出：“两位副部长就总体双边关系，包括两国间悬而未决的问题和挑战坦诚地交换了意见”。

森健良表示，“日本和韩国是重要的邻国，在当前的战略环境下应该相互合作，有必要在外交关系正常化以来建立的友好和合作关系的基础上恢复和进一步发展双边关系，使之成为一个健全的关系”。双方同意加快对未决问题的磋商，并继续在外交当局之间进行密切沟通。

据韩联社报导，赵贤东在会上强调，韩国总统尹锡悦当天在首尔发表施政演说中表达了基于韩美联合防卫态势和韩美日安全合作加强对朝威慑力的决心。森健良对此表示同意和支持，高度评价韩日凭借重启互相免签措施恢复人员交流基础，并提议韩日今后携手努力采取增加航班等促进交流的措施。

报导指，除了朝鲜核导威胁产生的地区安全问题之外，双方还就二战时期被日强征劳工索赔案进行了深入探讨。韩国外交部官员介绍，韩方向日方扎实转达韩国官民协商机制上所讨论的内容，并强调日方需要作诚挚的回应。

报导称，对于向第三方转让涉案日企债务等的方案，该官员表示，双方并未集中讨论任何一个方案。据悉，会上还提出双方通过小规模多边合作应对各种事宜的方案。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅