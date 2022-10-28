日本政府探讨购买美制“战斧”导弹，据报谈判已进入最后阶段

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据共同社10月28日援引多名消息人士的话报导，日本政府正在探讨购买美国生产的能精准打击目标的“战斧”巡航导弹，以增强本国的“反击能力”。《读卖新闻》当天还援引多位匿名日本政府官员的话称，日美两国就日本采购“战斧”导弹的谈判已进入最后阶段，而且美方对于达成交易表现出非常积极的态度。

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在首相岸田文雄地推动下，日本政府计划在今年底修改被视为外交和安保政策长期指导方针的《国家安全保障战略》等3份文件，修订后的《国家安全保障战略》将允许日本拥有“反击能力”。为达到这一目标，日本政府预计将从2026年度开始运用正在研发的国产导弹，有方案提议通过引进性能已在实战中得到验证的美制导弹，以尽快确保威慑力。

据共同社报导，日本政府在朝鲜反复试射弹道导弹的2017年也曾探讨未来引进巡航导弹。日方设想引进“战斧”导弹，此前与美方进行了磋商。日本防卫省干部强调：“确实成为探讨对象，但取决于美方是否出售”。据了解，“战斧”导弹在日本海上的射程可覆盖朝鲜全境，由于低空飞行不易被雷达捕捉，2017年美国攻打叙利亚时也曾使用。

岸田政府正在协调12月修改《国家安全保障战略》等3份文件时写明拥有“反击能力”（先前称对敌基地攻击能力）。日本防卫省计划提高陆上自卫队的12式陆基反舰导弹射程，作为可从敌方射程范围外实施攻击的“防区外导弹”进行研发。

报导称，如果拥有“反击能力”得以敲定，日本政府打算转用12式陆基反舰导弹，但如何在开始运用前确保威慑力成为问题。引进美制“战斧”若能实现，将很有可能配备在海上自卫队护卫舰上，舰船装备需要进行相应改装。

《读卖新闻》报导证实，日本政府目前在推进将陆上自卫队的12式陆基反舰导弹的射程提高至1000公里，并让其具备对地打击能力，但预计改进型导弹的实际部署要等到2026年。因此，日本政府计划先从国外进口导弹以迅速实现“反击能力”，随后再装备国产导弹。

据悉，8月出任防卫大臣的滨田靖一决定引进“战斧”导弹，并开始与美国的全面谈判。消息人士透露，美国国防部目前的政策强调“一体化威慑”，希望通过与盟友合作增强威慑能力。如果自卫队能够获得“战斧”导弹，“反击能力”将大幅提高。这将表明美国对日本的信任增强，也是美日同盟深化合作的一个迹象。

“战斧”导弹是美军现役的精确制导巡航导弹，该导弹射程最远的型号可达到1500英里，自海湾战争以来多次在实战中表现出优异的性能。“战斧”导弹对日本的售价为每发1-2亿日元，日本政府考虑通过“对外军售”（FMS）的模式完成采购，即通过政府间协议进行军火出口。

报导还提及，日本在2013年修订《防卫计划大纲》时也考虑过拥有“反击能力”，并曾就购买“战斧”导弹与美方进行幕后接触。然而，奥巴马政府当时担心来自中国和韩国的反弹，予以婉拒。美国目前只向英国出售“战斧”导弹，并严格限制向其他国家出售该导弹。据信，美方此前对日本也存在不信任，包括在保存机密信息方面。

报导指，美国对这一军售的态度转为积极，这表明通过制定安全相关法律和《特定秘密保护法》，美方对日方的信心有所增加。拜登政府也希望提高日本的防卫力。

据《华尔街日报》报导，美国国务院的一位发言人表示，在正式通知国会之前，不能对潜在的武器销售或转让进行评论。“战斧”导弹的制造商——雷神公司没有立即回应评论请求。日本政府的一位发言人说，东京正在研究远程打击能力，目前还没有作出决定。

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