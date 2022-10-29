菲律宾海岸警卫队参加日美联合海事训练

菲律宾/日本/美国

日本海上保安厅和美国海岸警卫队10月28日在马尼拉湾，向媒体展示了对菲律宾海岸警卫队的联合训练情况。菲律宾海岸警卫队派出了在今年6月由日方提供的全长97米的大型巡逻船，实施了拖曳因事故等变得无法航行的船只的训练。日美希望在主权具有争议的南中国海携手提高菲律宾的海事能力。

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据共同社报导，日本海上保安厅此前单独训练过菲方，5月与美国签署共识文件后，日美开始联合实施训练。美国海岸警卫队在培训外国海事部门方面经验丰富。日美将以在菲律宾的成果为基础，今后还与其他东南亚国家的海上保安机构携手开展联合训练。

据悉，菲律宾海岸警卫队拥有的大型巡逻船刚刚增至3艘，其中2艘是日本5月至6月间以日元贷款提供的。与有12艘船专用于钓鱼岛（日本称尖阁诸岛）警备的日本海上保安厅相比，菲方的船舶非常不足，也缺乏训练。

这是日美海事部门对菲律宾海岸警卫队的第2次联合训练。上次6月的训练中，日方在船只牵引训练中做了示范，此次由菲方主导。在5名日方人员和8名美方人员的关注下，约100名菲方队员发射牵引网与其他船只相连并拖曳航行。

参加训练的美国海岸警卫队中尉马塔卡斯(Bryce Matakas)周五向媒体表示：“例如，牵引不是我们经常进行的行动......所以在日本海上保安厅和美国海岸警卫队共同合作时，我们能够分享我们不同的想法，分享我们不同的做事方法。”

报导指，不过在结束牵引之际，回收牵引网耗费了一番工夫。日本海上保安厅的教官在训练后向菲方指出，原因是船舶减速不足，牵引网没有松下来。本次训练时间为10月23日至11月5日，还将训练登上可疑船只检查和制服嫌疑人的方法等。

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