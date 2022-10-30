印度一吊桥倒塌 至少75人死亡

印度社会

印度一名地方官员表示，周日晚上，古吉拉特邦西部一条河上的吊桥倒塌，至少造成75人死亡。

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位于印度古吉拉特邦主要城市艾哈迈达巴德以西约200公里的莫尔比(Morbi)的马奇胡河上的吊桥，全长230米，建造于19世纪，是英国殖民时代的产物，经过六个月的整修后，刚刚向公众重新开放。

据媒体援引当地官员的话说，吊桥倒塌时，桥上的人正在举行庆祝宗教节日的仪式。 当局估计，当支撑大桥的电缆断裂时，在大桥上和桥周围大约有500人，包括妇女和儿童。

一名地方官员告诉法新社：“已知至少75人死亡。至少30几人受伤”。 但一些当地媒体报道说至少已有90人死亡，但尚未得到证实。

根据当地媒体报道，目前仍有100多人下落不明，媒体播放了人们在黑暗中紧紧抓住桥梁结构碎片的视频。有潜水员参与的救援行动已经启动。

人在家乡古吉拉特邦的印度总理莫迪呼吁 "紧急动员救援队救援"，总理办公室发推说，政府将向所有受害者提供援助。

在印度，老旧和维护不善的基础设施上发生事故很频繁，尤其是桥梁事故很常见。

2016年，位于东部城市加尔各答一条繁忙街道上的桥梁断裂，造成至少26人死亡。2011年，印度东北部距大吉岭市约30公里的一座桥梁倒塌，至少造成32人死亡。

这一事故发生不到一周后，东北部阿鲁克纳尔邦一座横跨河流的桥梁发生故障，约30人死亡。 2006年，在东部比哈尔邦的一个车站，一座有150年历史的桥梁倒塌在一列客运列车上，造成至少34人死亡。

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