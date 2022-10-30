岸田首相对梨泰院万圣节事故死伤者表示慰问

韩国/万圣节踩踏事故

日本政府30日就29日夜，发生在韩国首尔的梨泰院万圣节挤踩事故中多人死伤宣布，首相岸田文雄已于29日晚向韩国首尔事故遇难者和负伤者表示慰问，事故造成多人跌倒、伤亡。

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岸田首相在推特中写道：包括前途光明的年轻人在内，失去了许多宝贵的生命，我深感震惊和悲痛。”“向遇难者及其遗属表示衷心的哀悼，并祈祷伤者早日康复。”他还说：“在这个困难时刻，我再次表示声援韩国政府和人民。”

岸田首相是在自己的推特账户上发布的慰问短文。

在日本，2001年7月，在兵库县明石市举行的烟花大会上，有观众不慎摔倒在人行天桥上，发生挤踏事件，造成11人死亡。对韩国发生在娱乐活动中的惨事，有在明石市事件中失去亲人的遗属对类似事件反复发生表示心痛。

韩国消防部门30日宣布，29日晚在韩国首尔市中心梨泰院一条小巷内发生大规模跌倒挤压事故，造成151人死亡，其中19人是外国人，82人受伤。

在死者中，97人为女性，54 人为男性。死者包括伊朗人、乌兹别克斯坦人、中国人和挪威人等外国人。

日本驻韩国大使馆表示，没有日本人卷入事故的消息。我们正在继续收集信息。

新冠疫情解封后，10月29日是首个万圣节周末夜。首尔市梨泰院一带涌入约10万名民众举行派对庆祝，在深夜约10时，发生大规模人跌倒踩人事故，造成逾200人死伤，总统尹锡悦已召开紧急会议对应事件，下令有关部门迅速救治伤者。

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