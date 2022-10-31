日本万圣节有现“胡锦涛”与“大白”

日本/万圣节

今（31）日为万圣节，不少民众都会在万圣节特别打扮出门游街。据台媒报道称，近日在日本东京涩谷的街头万圣节活动中，居然出现Cosplay成中共前总书记胡锦涛的民众，甚至也有身穿白色防护服的防疫人员（中国又称大白），引起不少网友热议。

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据自由时报今天报道称，东京万圣节有民众扮胡锦涛、大白。报道警告小心将来被拉清单，遭秋后算账！

据该报道，近日在东京涩谷，有民众上街举行万圣节装扮活动，不少民众身穿奇装异服打扮特殊。不过一位中国网友就在推特上发文表示，他在活动中发现其中一位打扮成中共前总书记胡锦涛的外国民众。这位“胡锦涛”身穿西装，打着红领带，也别上印有胡锦涛照片的20大出席证。不过他的脸上居然画了有如挨揍的瘀青特效，手上也带有手铐，似乎是想表示胡锦涛于20大被请离后的状况。

同时也有中国网友在活动中发现打扮成中国防疫人员（中国又称大白）的群众，他们身穿白色防护服，手拿特大号棉花棒，展现中国特色的核酸检测。

据该报道，有网友们见此纷纷表示“现代汉服，与时俱进呢。”、“别看现在闹得欢，小心将来拉清单。”、“真会玩啊。”、“就怕混进去个真的。”

该报道引述《NHK》消息说，由于29日韩国首尔梨泰院发生严重踩踏死伤事件，日本东京涩谷区将于31日下午6:00至11月1日凌晨5:00限制涩谷站周边区域的民众如饮酒、停下拍照等行为，警方和工作人员会将进行巡逻，预防意外发生。

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