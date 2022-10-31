日本防卫大转变 或寻求敌国境内导弹发射“斩首”

日本/防卫

为了修改《国家安全保障战略》等3份安保相关文件，日本政府正在就力争购买多种长射程导弹等，以具备在对方疆域内阻止导弹发射的对敌基地攻击能力（反击能力）展开正式讨论。中国的军备扩张等安保环境的剧变是背后原因。与基于《宪法》第九条的基本方针“专守防卫”的一致性，以及如何认定对方国家在哪个时间点上“着手”发动攻击将是焦点。

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据共同社今天分析报道，日本就具备反击能力展开正式讨论。以往日本一直坚持美军为“矛”、自卫队为“盾”的职责分工。如果拥有了上述能力，那么就不只是遭到攻击时的应对，而是会寻求保持攻击能力，这意味着防卫政策的重大转变。

据该报道，促使政府开展讨论的契机是日益严峻的安保环境。中国拥有总数超过2000枚的中程导弹。除了变轨和高超音速技术不断进步外，同时发射多枚导弹的“饱和攻击”也被普遍认为难以应对。朝鲜也在加快核与导弹开发。自民党认为具备能瞄准对方国家指挥调度职能的攻击能力可以成为威慑力使对方放弃进攻。

围绕与“专守防卫”的关系，1956年政府曾发表见解称，仅在日本面临紧急非法侵害且无其他手段的情况下，在法理上属于自卫的范围。然而，鉴于专守防卫规定“保持的防卫力也必须是自卫所需的必要最低限度”，因此对若攻击手段及对象范围扩大则可能导致该规定崩溃变质的担忧根深蒂固。

据共同社说，政府还解释称，即使是在遭到攻击之前，若能认定敌国已经着手攻击，就可以发动攻击。不过要判断在哪个时间点上着手攻击十分困难。如果判断有误，恐变成违反国际法的“先发制人攻击”，因此获得情报收集能力也将是课题。

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