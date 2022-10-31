普京：俄罗斯、亚美尼亚和阿塞拜疆可以就未来达成一致

执行和平协议

阿塞拜疆总统阿利耶夫和亚美尼亚总理帕希尼扬抵达俄罗斯索契(Sotchi)与俄罗斯总统普京举行会谈。此次三方峰会是在亚美尼亚与阿塞拜疆边境冲突致使286人死亡的背景下召开的。 据克里姆林宫称，会议将专门讨论去年通过俄罗斯调解达成的协议以及“加强该地区稳定与安全的额外措施”。

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由于对乌克兰的进攻已经让莫斯科的传统伙伴感到尴尬，这让普京先生陷入了八个月的困境，普京先生希望通过这次峰会，俄罗斯在这个不稳定的地区恢复其传统的仲裁者角色，西方领导着他们自己的调解努力。俄罗斯总统首先与亚美尼亚总理尼科尔帕希尼扬进行了两个小时的一对一会谈。

普京告诉帕希尼扬： “最重要的是确保和平，为发展创造条件”。

亚美尼亚总理强调，他的优先事项是阿塞拜疆撤出俄罗斯维和部队士兵所在的纳戈尔诺-卡拉巴赫 (Nagorny-Karabakh) 地区并释放战俘。俄罗斯总统随后会见了阿塞拜疆总统阿利耶夫，后者为他提供“正常化进程提供动力”表示感谢。

阿利耶夫说“卡拉巴赫冲突已经成为历史的一部分。这个问题两年前就解决了。因此在这种情况下几乎没有什么可讨论的，阿塞拜疆与亚美尼亚关系的正常化“需要”采取认真的措施，”。

俄罗斯通讯社援引克里姆林宫发言人德米特里佩斯科夫的话说，格林威治标准时间下午 5:30 左右，三位领导人举行了会谈。亚美尼亚和阿塞拜疆之间的 2020 年秋季战争造成双方 6,500 多人死亡，并以亚美尼亚军事溃败和莫斯科支持的和平协议告终。

然而，尽管有俄罗斯士兵在场，无论是在纳戈尔诺-卡拉巴赫还是在两国公认的边界上，如 9 月下旬，零星的冲突仍在继续爆发。这些由俄罗斯赞助的会谈是在西方更积极地参与调解亚美尼亚和阿塞拜疆之间的冲突之际进行的。

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