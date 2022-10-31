韩国/美国/朝鲜/“警戒风暴”
美韩今启军演 将出动1600架次战机震慑平壤？
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美国与韩国空军今（31日）起展开为期5天的名为“警戒风暴”（Vigilant Storm）联合空中军事演习，共有240架战机参与，这段期间预计出动1600架次，是美韩年度军演参演飞机历来最多的一次，意在吓阻北朝鲜射弹挑衅。
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据自由时报今天报道称，美韩空中联演“警戒风暴”10月31日起至11月4日举行。美韩军演报告将出动1600架次战机，以吓阻北韩射弹挑衅。
根据《路透》消息，“警戒风暴”演习美国派出F-35B战机、EA-18电战机、U-2侦察机、KC-135空中加油机共100架军机参加；韩国则派出F-35A、F-15K、KF-16战斗机以及KC-330空中加油机共140架军机。
今年初以来，北朝鲜频频试射飞弹挑起区域紧张局势，近期挑衅动作越来越明显，引发美日韩三方高度警戒，这次演习颇有吓阻北韩的意味，借此向平壤释出警告。据悉，军演期间预计出动1600架次战机进行模拟攻击，是美韩开启防务合作以来出动最多架次战机的演习。
该报道称，另外，澳大利亚空军也派遣KC-30A空中加油机参与军演，驻扎在日本岩国基地的F-35B战机也将首次在驻韩美军基地降落，该报道称，上述参加受到热议。
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