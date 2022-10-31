韩国/美国/朝鲜/“警戒风暴”

美韩今启军演 将出动1600架次战机震慑平壤？

美军F-35B 报道图片 © 维基百科 照片

作者： 小山 3 分钟

美国与韩国空军今（31日）起展开为期5天的名为“警戒风暴”（Vigilant Storm）联合空中军事演习，共有240架战机参与，这段期间预计出动1600架次，是美韩年度军演参演飞机历来最多的一次，意在吓阻北朝鲜射弹挑衅。