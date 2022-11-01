巴基斯坦总理抵达北京 经济与债务议题引关注

巴基斯坦/中国/债务

巴基斯坦总理谢赫巴兹谢里夫周二抵达北京，会见中国领导人，并讨论中巴经济走廊 (CPEC) 的计划，该走廊将在这个南亚国家投资 650 亿美元。

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据路透社今天报道称，巴基斯坦谢里夫抵达北京，讨论经济和债务问题。巴基斯坦对发展和能源项目的重大投资是中国国家主席习近平提出的“一带一路”倡议的一部分，旨在改善中国与世界其他地区的公路、铁路和海上航线。

巴基斯坦和北京被认为是长期的亲密盟友，预计谢里夫在访问期间还将讨论安全问题。

一位随总理旅行的助手告诉路透社，谢里夫自 4 月上任以来对北京进行了为期两天的首次访问，他还将寻求中国的一些债务减免，特别是双边债务的展期。

中国贷款约 230 亿美元，这在巴基斯坦总数为270 亿美元双边债务中占最大份额。

谢里夫将成为习近平获得第三个中共总书记任期以来首批会见的领导人之一。

谢里夫在出发前的一份声明中说：“我与中国领导人的讨论将集中在振兴中巴经济走廊等方面，”他预告将在北京会见习近平和其他中国高官。

谢里夫政府声称，中巴经济走廊项目在被罢免的前总理伊姆兰汗任职期间放缓。谢里夫的代表团包括财政部长和能源部长。巴基斯坦此前曾表示将寻求双边债务减免以缓解其国际付债问题，但尚未正式宣布是否会正式向北京寻求此类帮助。

巴基斯坦央行的储备金已降至 74 亿美元，仅够一个半月的进口。

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