朝鲜今一气连发17导弹 韩国拉警报

朝鲜/发射弹道导弹

朝鲜周三向东海发射了至少 17 枚导弹，其中一枚落在距离韩国海岸不到 60 公里的地方，韩国总统尹锡烈谴责是对韩国领土侵犯。

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据路透社今天报道称，朝鲜今天发射17枚导弹，其中一枚首次落在韩国海岸。这是自 1945 年朝鲜半岛分裂以来，弹道导弹首次在韩国海域附近降落，也是朝鲜单日发射导弹最多的一次。韩国罕见地发布了空袭警告，并发射了自己的导弹作为回应。

导弹落点在韩国领海之外，但在北韩边界线（NLL）以南，这是一个有争议的朝韩海上边界。

韩国军方表示，作为回应，韩国战机向海上发射了三枚空对地导弹。一位官员说，使用的武器包括 AGM-84H/K SLAM-ER，这是一种美国制造的“防区外”精确攻击武器，可以使用 360 公斤（800-磅）弹头。韩国发射导弹是在总统发誓要“迅速而坚定的回应”之后进行的。

当被问及北朝鲜导弹飞向韩国是否应该被拦截时，韩国官员表示：“严格来说，朝鲜导弹没有降落在我们的领土上，而是在韩国管辖的专属经济区，因此不受拦截。 "

韩国参谋长联席会议（JCS）表示，这枚导弹是从朝鲜沿海地区元山发射入海的三枚短程弹道导弹之一。JCS后来表示，从朝鲜东海岸和西海岸发射了多达14枚其他各种类型的导弹。JCS表示，至少有一枚导弹降落在NLL以南26公里处，距离韩国东海岸束草市57公里，距离发出空袭警报的郁陵岛167公里。

据韩国军方表示，朝鲜还从其东海岸向根据与韩国签订的军事协议建立的军事缓冲区发射了 100 多发炮弹。

韩国指控此次发射导弹与炮射违反了 2018 年的协议。

多年来，朝鲜无视联合国制裁，推行导弹和核计划，曾表示最近的一系列发射是对韩国与美国等盟军演习的回应。

据共同社消息说，朝鲜今天发射导弹，也向日本海发射了3枚短程弹道导弹。其中1枚落入日本海公海区域。据日本防卫相滨田靖一表示，导弹可能变轨飞行，据推断落在了日本经济专属区（EEZ）外。

日本首相岸田文雄在官邸向媒体表示：“（朝鲜）以迄今没有过的高频率反复发射导弹。绝不能容许。”

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