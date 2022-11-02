朝鲜连发23枚导弹 法国谴责令人“无法接受的挑衅”

朝鲜连发23枚导弹

法国11月2日在其外交部的一份声明中，以最强烈的措辞谴责朝鲜“多次发射导弹，包括数次弹道导弹”，谴责这种做法是“不可接受的挑衅”。

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法国外交部在新闻稿中表示： “法国特别关注其中一枚弹道导弹坠毁在有争议的朝韩海上边界——北方限界线（NLL）以南”。

法方表示： “法国再次敦促朝鲜立即遵守安理会的相关决议。法方强调会与合作伙伴一道实现朝鲜完全、可核查和不可逆转的无核化目标，并鼓励各方展开对话”。

法国重申了“面对平壤的破坏稳定的行动，将全力支持日本和韩国”的决心。

据首尔称，朝鲜周三向海里发射了至少23枚导弹，其中一枚落在距离韩国海岸不到60公里（40英里）的地方，韩国总统尹锡悦称其为“侵犯领土”。

这是自1945年半岛分裂以来第一次有弹道导弹落在韩国水域附近，也是朝鲜在一天内发射导弹最多的一次。韩国罕见发出空袭警告，并发射自己的导弹作为回应。

韩方表示，其中一枚短程弹道导弹落在韩国东部领海附近，虽然位于韩国领海之外，但落在了有争议的朝韩海上边界——北方限界线（NLL）以南，周边岛屿因此发布空袭警报。作为对朝鲜挑衅的回应，韩方已向北部公海发射三枚空对地导弹。

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