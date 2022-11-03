巴基斯坦前总理伊姆兰·汗遭枪击受伤

暗杀前总理

前巴基斯坦总理伊姆兰·汗（Imran Khan）11月3日在该国东部参加一次反政府示威活动期间，他乘坐的大巴遭到枪击，导致他本人受伤。他的助理表示，这是一次明显的暗杀企图。

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根据路透社的报道，伊姆兰·汗搭乘的大巴上有几个人都因枪击而受伤。路透社引述巴基斯坦新闻部长奥朗泽布的话说，有一名凶嫌已经被捕。而另有知情人士表示，有一人在袭击中丧生。

“这是一次明显的暗杀企图。伊姆兰·汗中弹，但是他的状况稳定，只是流了很多血，”路透社引述伊姆兰·汗所在的巴基斯坦正义运动党发言人法瓦德·乔德里（Fawad Chaudhry）的话说。

“如果枪手没有当场被人制服，也许整个正义运动党的领导层都被清除掉了，”乔德里说。

巴基斯坦当地媒体展示的照片显示，现年70岁的伊姆兰·汗在遭枪击后，被从大巴上撤离时，曾向他的支持者挥手致意。

伊姆兰·汗是在巴基斯坦东部旁遮普省的瓦济拉巴德市遭到枪击的。根据法新社的报道，一名枪击案嫌疑人已经被击毙。而伊姆兰·汗的一位顾问在证实那名嫌疑人遭击毙的同时，还表示另一名参与暗杀的嫌疑人已经被警方逮捕。

瓦济拉巴德市距离首都伊斯兰堡将近200公里。伊姆兰·汗遭枪击受伤后被紧急送往拉合尔市的一家医院救治。他是腿部受伤，应该没有生命危险。

正义运动党要求政府伸张正义，而巴基斯坦全国多地伊姆兰·汗的支持者则走上街头表达抗议。

政治暴力和暗杀行动在巴基斯坦由来已久。前总理贝娜齐尔·布托2007年12月在伊斯兰堡邻近的拉瓦尔品第市举行的竞选集会上遭遇自杀式炸弹袭击而身亡。而她的父亲前总理阿里·布托在1977年的一次政变中被推翻并遭监禁。他被释放后又遭被捕，并于1979年4月被处绞刑。

伊姆兰·汗从政前曾是巴基斯坦家喻户晓的曲棍球员。他遭遇枪击时正率领一个拥有几百人的车队以示威的方式缓慢前往伊斯兰堡，沿途动员和号召支持者施压政府立即举行全国大选。

“我要求你们都来参与。这不是为了政治或个人私利，也不是为了推翻政府…这是要将真正的自由带给国家，”伊姆兰·汗在示威行动启程前发表的一段视频中说。

刚刚结束对中国正式访问而回到巴基斯坦的现任总理夏巴兹·谢里夫（Shehbaz Sharif）谴责这起枪击事件，并且立即启动对这一事件的调查。

巴基斯坦国会今年4月投票通过对原任总理伊姆兰·汗的不信任动议，使他成为巴基斯坦历史上首位被国会罢免的总理。伊姆兰·汗下台之后，反对党领袖谢里夫接任总理。

伊姆兰·下台后一直在巴基斯坦各地举行各式各样的政治集会和抗议示威，而谢里夫政府则忙于应对各种各样的经济难题与困境。

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