日本计划2030年部署高超音速导弹

日本/计划部署高超音速导弹

日本防卫省正在考虑到2030年部署高超音速导弹，以通过加强反击能力来增强威慑力。随着俄罗斯入侵乌克兰改变了全球安全环境，朝鲜的一系列导弹发射和中国的军事行动威胁日本，日本国防部正在寻求加强反击能力。

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据路透社今天引述消息报道称，日本考虑到 2030 年部署高超音速导弹。高超音速导弹的飞行速度至少比音速快五倍，而且飞行轨迹复杂，难以拦截。

据日本经济新闻周四报道称，日本计划在今年年底之前修改其国家安全战略以及其他重要的国防文件。这些文件中可能会提到它对反击能力和高超音速导弹的立场。消息称，一个想法是，日本可以通过获得美国制造的“战斧”在三个州部署远程导弹，这是提高其反击能力的第一步。

日本经济新闻续称，日本可以升级第二阶段的 12 型地对舰导弹，将其射程从目前的不到 200 公里扩大到 1000 公里以上。

据该报道，采用高超音速导弹可能是第三阶段。

另外，《朝日新闻》周四报道称，日本正在考虑开发其 12 型反舰导弹的潜射版本，任何对手都更难发现这种导弹。日本已经表示，它打算扩大陆基导弹的射程，作为一项新战略的一部分，以使其军队能够打击海上和陆地的遥远目标。

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