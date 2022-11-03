朝鲜“霸”发洲际导弹 却有在空中自炸

朝鲜/射弹

继2日连发20多枚各种导弹后，朝鲜今天又发射了多枚弹道导弹，但其中包括一枚可能失败的洲际弹道导弹（ICBM）或在空中自炸。据韩国和美国官员称，朝鲜今年经历了好几次洲际弹道导弹试验失败。

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据路透社今天引述美韩官员说，朝鲜洲际弹道导弹可能在飞行中失败。韩国和日本的官员表示，这枚导弹可能是洲际弹道导弹，这是朝鲜射程最远的武器，旨在将核弹头带到地球的另一端。

据日本防卫大臣滨田康和表示，日本政府在日本海上空丢失了朝鲜导弹的追踪踪迹，促使日本政府更正了预警朝鲜导弹飞越日本上空的声明。据日本退役海军中将和前日本海上自卫队舰队司令幸田洋司表示，导弹失去雷达跟踪表明发射失败。中将称，“这意味着在飞行路径的某个时刻，导弹出现了一些问题，它实际上解体了。”

他说，虽然弹头落入朝鲜半岛和日本之间的海域，但碎片会高速移动，可能仍会经过日本上空。

据韩国和美国官员称，朝鲜今年经历了好几次洲际弹道导弹试验失败。

朝鲜周三发射了至少 23 枚导弹，这是单日最多的一次，其中包括首次在韩国海岸降落的导弹。

朝鲜周四还发射了两枚短程弹道导弹。据日本官员说，第一枚导弹飞到了大约 2,000 公里（1,242 英里）的高度和 750 公里的射程。这种飞行模式被称为“高空弹道”，其中导弹被高空发射到太空以避免飞越邻国。

而韩国参谋长联席会议说，这枚远程导弹是从朝鲜首都平壤附近发射的。

第一次发射大约一个小时后，韩国军方和日本海岸警卫队报告了朝鲜的第二次和第三次发射。韩国表示，这两枚导弹都是从平壤以北的嘉川发射的短程导弹。

朝鲜周三发射了一枚导弹，其中一枚导弹降落在距离韩国海岸不到 60 公里（40 英里）的地方，韩国总统尹锡烈将这些飞行描述为“领土侵犯”，华盛顿谴责它们“鲁莽”。

10 月 4 日，朝鲜五年来首次在日本上空发射弹道导弹，提醒当地居民躲避。这是朝鲜发射导弹的最远距离。

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