发现朝鲜180架军机行踪 韩国出动F-35A隐形战机应对

朝鲜半岛局势

美国和韩国的战斗机于2022年6月7日在朝鲜半岛上空飞行，以响应朝鲜的导弹试验数据照片（韩国国防部发布）。

法新社首尔消息，在韩美实施大规模联合空演的情况下，朝鲜4日出动军机进行示威飞行和空对地射击。随后，韩国军方宣布，在发现 180 架朝鲜战斗机后，已出动F-35A隐形战机应对。

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韩国联合参谋本部（联参）周五4日表示，军方当天上午11时许至下午3时许捕捉到约180条朝鲜军机航迹，之后紧急出动F-35A隐形战机等军机予以应对。由于一架战机可留下多条航迹，军方正就朝军战机数量进行精密分析。

此外，韩联社消息说，为与美国进行军事演习而动员的飞机也“准备好”起飞。

值得关注的是，韩美正在进行大规模联合空演“警戒风暴”（Vigilant Storm），包括隐形战机在内的240多架两国战斗机参演。朝鲜在韩美大规模联合空演期间动用疑似旧式战斗机进行反制，实属罕见。

法新社报道称，在朝鲜周四早上发射洲际弹道导弹（ICBM）“失败”后，韩美联合空中演习延长至周六。对此，平壤表示，延长演习是“一个非常危险和错误的选择”，并于周四晚些时候发射了三枚短程弹道导弹。

消息发布后不久，截至当地时间周四晚 11 时 28 分，韩国军方在江原道金刚地区沿岸的海上“缓冲区”发现约 80 发来自北方的炮弹。

韩国联参指出，此次射弹“明显违反”了 2018 年韩朝协议，该协议建立了这些缓冲区以缓解南北双方之间的紧张局势。

朝鲜上月6日曾出动8架战斗机和4架轰炸机越过“特别监视线”，在黄海道谷山一带朝黄州郡方向进行示威性编队飞行和空对地射击。

面对来自朝鲜日益增长的威胁，首尔和华盛顿誓言要采取进一步措施，展示他们的“决心和能力”。韩国总统尹锡悦还表示，这是“事实上的领土入侵”。

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