日美韩协调11月中旬举行首脑峰会：加大对朝施压力度

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自东京方面消息，日本政府相关人士11月4日透露，日本、美国、韩国计划借本月中旬于东南亚召开国际会议之机，举行日美韩首脑会谈，已进入最终协调阶段。鉴于朝鲜近来多次发射弹道导弹，还可能会实施第七次核试验等进一步挑衅，日美韩希望彰显三国团结并加强施压。

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据共同社报导，日本首相岸田文雄将参加11月中旬起在柬埔寨召开的东盟相关首脑会议、以及在印尼巴厘岛举行的二十国集团（G20）峰会。日美韩首脑会谈若能实现，将是今年6月在西班牙之后再次会谈。

朝鲜10月4日发射了经过日本上空的弹道导弹，11月3日发射了包括洲际弹道导弹在内的多枚导弹。日本政府相关人士指出，鉴于朝鲜半岛紧张局势加剧，“日美韩首脑会谈是最优先事项”。

报导称，预计美国总统拜登、韩国总统尹锡悦将出席。会谈中，三国首脑将共享对朝鲜核与导弹开发的严重关切，商讨面向完全无核化的应对举措。为加大对朝施压力度，预计还将就加强三方防务合作交换意见。岸田将寻求对立即解决朝鲜绑架日本人问题的理解与合作。

日美韩基于6月在北约马德里峰会期间举行的首脑会谈，时隔约5年于9月30日实施了旨在提高应对朝鲜的作战能力的反潜联合训练，美国海军航母“里根”号参加。报导指，日本计划通过今年的第二次日美韩首脑会谈深化合作。

此外，《产经新闻》周五引述多名政府消息人士的话报导称，日中政府计划安排岸田文雄和中国领导人习近平于11月中旬，在东南亚出席国际会议时举行会晤。如若得以实现，这将是自2019年12月时任首相安倍晋三与习近平的会谈以来，日中两国领导人的首次面对面会晤。

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