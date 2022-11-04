韩美防长：朝鲜若进行核攻击将导致金氏政权终结

朝鲜/韩国/美国

韩国国防部长李钟燮和美国国防部长奥斯汀（Lloyd Austin）11月3日在华盛顿参加了第54次韩美安保会议。针对朝鲜近来不断地导弹试射等挑衅行为，李钟燮在会后的联合记者会上向媒体表示，“奥斯汀部长和我申明，朝鲜的任何核攻击，包括使用战术核武器，都是不可接受的，并导致金正恩政权被韩美联盟的压倒性和决定性反应所终结。”

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韩美防长在周四会后还发表了联合声明。奥斯汀在声明中重申，“美国坚定地致力于利用美国的全部国防能力，包括核、常规和导弹防御能力以及先进的非核能力，向韩国提供长期威慑。他指出，任何针对美国或其盟国和伙伴的核攻击，包括使用非战略核武器，都是不可接受的，将导致金氏政权的终结。他们承诺进一步加强美韩联盟的能力、信息共享和协商进程，以及联合规划和执行，以阻止和应对朝鲜不断推进的核和导弹威胁。”

声明续指，“两位领导人还重申了美国的承诺，即在必要时及时和协调地在朝鲜半岛部署美国战略资产，加强此类措施，并确定新的步骤，在朝鲜的破坏稳定的活动面前加强威慑”。据韩联社报导，李钟燮稍早在开场白中说，美方将扩大在韩半岛及其周边出动战略资产的频率和强度，以求达到相当于在半岛长期部署美国战略资产的效果，从而有效应对来自朝鲜的任何挑衅。

报导指，双方还决定到明年完成对“定制型威慑战略”（TDS）的修改，并每年定期举行延伸威慑手段运用演习（DSC TTX）。此外，双方商定进一步加强同盟力量、情报共享、协商程序、共同企划和共同实施等，以遏制和应对日益升级的朝鲜核导威胁。但李钟燮解释说，韩美并未讨论重新部署战术核武器的问题是因为这与韩国政府的韩半岛无核化政策相冲突。奥斯汀承诺美国将继续维持驻韩美军目前的战斗力水平。

就韩美日合作和印太地区问题，双方重申将通过韩美日安全会议（DTT）等定期协商机制不断增进和扩大三方安全合作的公约。双方还一致认为韩美同盟在推动印太地区的安全、稳定和繁荣方面发挥核心作用，并决定继续加强韩美在印太地区和国际社会的国防与安全合作。

声明提及：“两国防长一致认为，美韩联盟在印太地区的安全、稳定和繁荣中发挥着关键作用。因此，考虑到复杂的地区和全球安全形势，两国防长承诺继续促进在印太地区和全球的防务和安全合作，以更好地应对地区和全球安全挑战。在此背景下，两位领导人承诺在韩国的‘印太战略框架’和美国的‘自由开放的印度-太平洋’愿景之间寻求合作。”

李钟燮另在出席活动时宣布，正在实施的韩美联合空中演习“警戒风暴”（Vigilant Storm）将延长一天至11月5日。该演习原本截至11月4日，但随着朝鲜近期频繁挑衅，韩美决定延长演习时间。李钟燮指出，“警戒风暴”演习是每年例行的演习，此次规模有所扩大。延长演习并非总统指示，而是他本人向美国国防部部长提出的请求。

值得一提的是，美韩防长周四还一起视察了位于马里兰州的安德鲁斯空军基地，并参观了当地部署的B-52“同温层堡垒”轰炸机和B-1“枪骑兵”轰炸机。两国防长并一同在位于华盛顿的朝鲜战争老兵纪念碑前献花。

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