美空军4架F-22战机部署至冲绳基地 日美军机周六联合演习

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据日本防卫省冲绳防卫局透露，关于美空军让常驻冲绳县嘉手纳基地的约50架F-15战斗机分批退役的计划，改为轮换部署的4架F-22战斗机已于11月4日飞抵该基地。此外，为应对朝鲜5日再发射4枚短程弹道导弹，日美出动F-16战斗机和B-1“枪骑兵”轰炸机进行联合演习。

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据共同社援引冲绳防卫局的消息称，这4架F-22战斗机隶属阿拉斯加州的美军基地。据美方介绍：“数周内将让十几架F-15战斗机返回，11月上旬开始让同样规模的F-22战斗机临时部署约半年。”

冲绳防卫局的负责人表示，为减少对附近居民的影响，已向美方提出“极力缩短战机总数暂时性增加的期间”。嘉手纳基地是美空军在远东的最大规模据点之一。

美国防部官员称，空军将让隶属该基地的2个飞行中队共计约50架F-15战机陆续退役，改为大约每半年派一批F-22战机轮流驻扎的方式。美国军方的这一安排则在国会议员中引发争议。

此外，韩国军方5日表示，捕捉到朝鲜从当天上午11时32分许到11时59分许向半岛西部海域发射4枚短程弹道导弹。美国印太司令部和日本航空自卫队则派出F-16战斗机、F-2战斗机和B-1轰炸机进行联合演练，以示威慑。

驻日美军称：“这次演习是为了展示我们高水平的部队战备、密切协调和可信的威慑能力。美国和日本仍然致力于通过该地区的和平与繁荣，以确保一个自由开放的印度-太平洋。美国对保卫日本的承诺仍然是钢铁般的。”

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