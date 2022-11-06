日本举办20年来首次国际阅舰式 日首相：5年内彻底强化防卫力

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日本海上自卫队11月6日在神奈川县相模湾举行国际阅舰式庆祝成立70周年，也是自2002年以来日方首次举行国际阅舰式。据日本海上自卫队介绍，来自美国、加拿大、澳大利亚、印度和韩国等12国家的18艘舰艇，以及法国和美国的共6架军机参加了检阅。日本首相岸田文雄登舰观摩并发表讲话。他就俄罗斯入侵乌克兰表示，“必须防备出现动用武力或威吓践踏他国和平安全的事态”，并呼吁在5年内彻底强化日本的防卫力。

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日本原则上每三年举行一次阅舰式，但上一次举办国际阅舰式还要追溯到20年前。据韩联社介绍，这是韩军时隔7年再次参加日方阅舰式。考虑到朝鲜核导威胁日趋升级，韩国海军决定参加日本阅舰式。韩军曾于2022年和2015年分别派出“广开土大王”号遣驱逐舰和“大祚荣”号驱逐舰参加日本阅舰式，但今年则派出了非用于战斗的支援舰。

岸田文雄在周日上午登上日本海上自卫队“出云”号护卫舰，并在舰上检阅仪仗队，之后前往甲板观摩各国舰艇的航行，阅舰式由此正式开始。岸田文雄并发表讲话提出，“我想对今天来自一些国家的海军舰艇和飞机的参与表示热烈欢迎。我们期待着借此机会进一步加强你们与我国和自卫队之间的信任关系，并进一步深化与贵国和其他国家的合作，以实现一个‘自由开放的印度-太平洋’。”

岸田文雄说：“虽然你们一直在努力加强这种合作和信任，但俄罗斯入侵乌克兰，紧张局势已经持续了半年以上，这是一种暴行，动摇了建立在我们前辈多年努力和牺牲之上的国际秩序的基础，不仅对欧洲，而且对包括亚洲在内的整个国际社会都是一种严重的局面。”

岸田文雄说：“此外，日本周围的安全环境，包括在东中国海和南中国海，正在迅速变得更加严峻。自今年年初以来，朝鲜多次以前所未有的高频率发射弹道导弹，包括一枚新的洲际弹道导弹，并且还发射了经过我国上空的导弹。朝鲜的核和导弹计划已被削减到最低限度。朝鲜发展核武器和导弹是绝对不可接受的。”

岸田文雄说：“世界上任何地方都决不允许以武力改变现状的单边企图，如最近对乌克兰的入侵。为了保护国民，确保该地区的和平与稳定，最根本的是通过对话而不是对抗来寻求建立一个稳定的国际秩序。然而，与此同时，我们必须防备出现动用武力或威吓践踏他国和平安全的事态”。

岸田文雄说：“到今年年底，日本将制定一个新的《国家安全保障战略》和采取其他措施，并在五年内彻底强化我们自己的防卫力。我们正在加快对保护公众所需的现实考虑，同时不排除所有选择。特别是对于四面环海的日本来说，海上防御能力是我国战略环境中的一个重要因素。加强海防力量，包括增加海军舰艇的数量，提高导弹应对能力，改善人员待遇，不能再拖延了。同时，我们将进一步加强日美联盟的威慑和应对能力。”

岸田文雄当天还在防卫相滨田靖一、美国驻日大使伊曼纽尔和美海军作战部长吉尔迪的陪同下参观了“里根”号航空母舰。据日本防卫省介绍，俄罗斯未获邀请参加国际阅舰式，中国没有出席，但中方已表示有意派代表团参加11月7日在横滨举行的为期两天的西太平洋海军论坛。该论坛将吸引来自近30个国家的高级海军军官，包括观察员，讨论海上安全问题。

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