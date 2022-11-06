首尔累计近12万人次吊唁踩踏事故遇难者 周六万人上街参加烛光集会

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据韩国首尔市政府11月6日介绍，截至当地时间5日晚10时，近12万人次前往设于首尔广场和首尔市25个区的吊唁堂吊唁梨泰院踩踏事故遇难者。韩国总统尹锡悦过去一周来参加了多个主要宗教的悼念活动，并于周日出席了天主教弥撒，悼念事故遇难者。

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据韩联社报导，数据显示，截至韩国国家哀悼期的最后一天（5日）晚10时，共计11.7619万人次前往首尔的哀悼场所吊唁梨泰院踩踏事故遇难者。其中首尔广场3.8283万人次，25个区7.9336万人次。

据悉，尹锡悦分别于10月31日、11月2日至5日前往首尔广场吊唁，1日前往设于事发地龙山区绿莎坪站广场的吊唁堂哀悼遇难者。首尔市市长吴世勋、国务总理韩悳洙及各部门长官、政经界和宗教界主要人士，以及在此期间访韩的德国总统施泰因迈尔、日本前首相麻生太郎等外国政要和驻韩外交使节也纷纷前往悼念遇难者。

报导指，与佛教法会和基督教礼拜不同，尹锡悦周日在出席天主教弥撒时并未登台致悼词。他4日在曹溪寺法会上致悼词表示，作为应对国民的生命安全负责的总统，“我深感悲痛和歉疚”。他在5日举行的基督教礼拜上则表示，“我永远都会对此次事故遇难青年心怀歉疚”。

当地时间10月29日晚，首尔龙山区梨泰院万圣节庆祝活动发生大规模踩踏事故。截至目前，踩踏事故已造成156人死亡，死者大部分是年轻人。周六晚，在首尔市政府大楼一带，大批民众走上街头举行烛光集会，悼念事故遇难者，并谴责政府应对不力。亦有人手持标语要求尹锡悦下台，主办团体估计，单在首尔有近6万人参加悼念活动。

据韩国政府周日介绍，事故156名遇难者中130名韩籍逝者的葬礼将于当天全部结束，26名外籍遇难者中17人的葬礼已结束，其余9人中有6人的遗体将于下周被运回国。

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