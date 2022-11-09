台湾有台积电 国庆无人机大阵势却用大陆零件引安全忧虑无话可说

台湾/无人机

台湾今年国庆烟火有民间厂商无人机表演，总统蔡英文也南下嘉义观礼，却遭爆料“无人机国家队”成员台湾希望创新公司无人机使用中国制零件，衍生资安与国安疑虑。国民党立委鲁明哲昨天于立法院质询时，质疑今年国庆焰火晚会，是由无人机国家队成员“台湾希望创新公司”主导的无人机表演，但其无人机是中国公司高巨创新的产品，恐有资安、国安疑虑。初步调查称，涉案无人机只有马达、电池、外壳为中国制造。

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据新头壳今天报道，针对国民党立委鲁明哲在立院质询指，台湾希望创新的展演使用中国大陆无人机及由中国大陆代工设计飞行途径等指控提出澄清，台湾希望创新公司执行长李志清对此表示，台湾希望创新的展演无人机之核心飞控系统相关软硬件是自行开发设计，采用的飞控芯片为ST义法半导体、精准卫星定位芯片为瑞士ublox RTK定位模组、通讯模组则为美国高通及美国DIGI通讯模组，在设计及生产上，均非中国产品，并使用全球无人机产业中最为通用的芯片及模组。

台湾希望创新公司执行长李志清说，在无人机群飞展演中，核心的飞控韧体及群飞控制软件更是台湾希望创新团队自2018年执行Taiwan Drone 100计划一路自行研发并不断修改至今，且展演设计均由台湾希望创新团队所设计制作，绝无假手他人，近年来更致力于提升展演设计，增加艺术设计及3D动画相关团队成员，提升展演品质，并于2021年荣获国际群飞竞赛冠军殊荣，2020年及2022年国庆台湾希望创新有幸于国人面前进行展演，展演内容均是与相关单位做过许多沟通后，由团队进行分镜设计及无人机路径动画设计，相关动画及程式都为台湾希望创新所制作，绝无假手大陆公司之事，试问，大陆无人机公司会愿意为我们的群飞展演设计国旗、勇鹰号以及民主台湾自信前行、守土卫国等相关展演之飞行路径？

据该报道，目前在全球的商用无人机产业中无关资安的零组件如马达、电池等元件，因为成本、市场等因素，大多需仰赖大陆厂商的供应，台湾希望创新展演用无人机的马达、螺旋桨、电池等与资安及控制无关之零组件，在无法取得MIT产品或非红色供应链之产品，在不影响资安、飞安、国安状况下采用陆制产品，这是目前全球的商用无人机产业的共同课题。

据自由时报称，今年国庆烟火有民间厂商无人机表演，总统蔡英文也南下嘉义观礼，却遭爆料“无人机国家队”成员台湾希望创新公司无人机使用中国制零件，衍生资安与国安疑虑。国家通讯传播委员会（NCC）副主委兼发言人翁柏宗今天（9日）说，2020年4月10日台湾希望创新公司已经取得两款无人机的型式认证，射频管制器材型式认证没有限制零件是中国制与否，射频管制重点是怕电波干扰，是怕发射的参数产生电波干扰。

翁柏宗在NCC例行记者会说，这款无人机所使用的2.4GHZ、5.8GHZ都是不需要执照（unlicensed）的频段，且属低功率。不过，通讯模组需要做型式认证，台湾希望创新公司已于2020年4月10日取得两款无人机的型式认证。

中央社署名郑鸿达今天报道称，对于国庆焰火晚会无人机表演疑使用中制产品，国科会主委吴政忠说明，初步了解厂商所用无人机的马达、电池、外壳为中国制，而关键的零组件如导航、飞控等芯片为欧美制，初判应无资安疑虑。

国民党立委鲁明哲昨天于立法院质询时，质疑今年国庆焰火晚会，是由无人机国家队成员“台湾希望创新公司”主导的无人机表演，但其无人机是中国公司高巨创新的产品，恐有资安、国安疑虑。

民进党立委张廖万坚、何欣纯先后关切国庆焰火晚会的无人机资安议题，询问是否有红色供应链渗透无人机国家队的疑虑，以及未来要如何建立无人机的资安验证制度。

据吴政忠说明，无人机主要的关键零组件有通讯软件、导航芯片、飞控芯片与全球定位系统等，这些部分比较可能会有资安考量，至于无人机的马达、电池、外壳等，则较无资安疑虑。

吴政忠说，行政院长苏贞昌昨天已指示政委罗秉成与他一起了解此案，目前根据厂商说明，台湾希望创新公司此次的无人机产品，只有马达、电池、外壳为中国制。

关于建立资安验证机制，吴政忠说，数位发展部电信技术中心将介接国际标准，未来针对无人机的导航芯片、飞控芯片、全球定位系统甚至整机，都有必要建立资安检测机制。

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