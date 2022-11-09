日美印澳启动“马拉巴尔”联合海上演习

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作为四方安全对话（Quad）国家，日本海上自卫队和美澳印3国海军11月8日启动了“马拉巴尔 2022”（Exercise Malabar 2022）联合海上演习。演习将于8日至15日在日本关东以南的太平洋上进行，训练科目包括反潜作战、对空战斗训练和海上补给等。

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据共同社报导，4国的舰队司令官等200逾人出席了周二在停靠日本海上自卫队横须贺基地的直升机护卫舰“日向”号甲板上举行的仪式。

自卫舰队司令官汤浅秀树强调：“我们反对以力量为背景单方面改变现状的尝试。向世界展现4国紧密的合作与团结极为重要。”

美国海军第七舰队司令托马斯（Karl O. Thomas）表示：“对这一地区及世界的和平与繁荣负有责任。”

据悉，日本海上自卫队将派出护卫舰“日向”号、“不知火”号、“高波”号、运输舰“国东”号、补给舰“淡海”号和潜艇，以及UP-3D巡逻机与P-1巡逻机等参演。美国海军派出“里根”号航母、巡洋舰“切斯劳维尔”号、驱逐舰“米利厄斯”号和P-8A反潜巡逻机等。

此外，印度海军派出护卫舰“什瓦里克”号和“卡莫尔塔”号，及P-8I反潜巡逻机参加演习。澳大利亚皇家海军派出P-8A反潜巡逻机参加演习。参演人员包括日美印的特种部队。

日本防卫省称，海上自卫队与美印澳三国海军的联合训练目的在于加强合作， 以实现“自由开放的印度-太平洋”。演习目标包括：“提高日本海上自卫队的战术能力，提高与美国海军、印度海军、澳大利亚皇家海军和皇家空军的互操作性”。

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