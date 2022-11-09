朝鲜不差钱 韩国打捞平壤导弹残片分析武器来源

朝鲜/导弹发射

朝鲜今天再射导弹，朝鲜上个星期发射了 80 多枚导弹，包括其最新的短程弹道导弹 (SRBM) 和一种新型洲际弹道导弹 (ICBM)，这是迄今为止朝鲜在如此短的时间内发射最多的导弹。虽然朝鲜的武器成本不得而知，但其他国家的洲际弹道导弹可能要花费数千万美元，而俄罗斯的伊斯坎德尔等SRBM高达300万美元。无论如何平壤频发导弹显示不差钱。

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据路透社今天报道称，朝鲜今天可能是报复性至少向大海发射了一枚弹道导弹，因为韩国表示已确定早些时候发射的碎片是苏联时代SA-5地对空导弹的一部分。

日本海岸警卫队表示，这枚弹道导弹似乎在报道发射几分钟后坠入海中。日本防卫大臣滨田康和告诉记者，这枚导弹飞行高度可达50公里，射程250公里。

韩国参谋长联席会议（JCS）还表示，它已检测到朝鲜发射了一枚未指明的弹道导弹。

此次发射是在韩国结束对其最初所说的上周在韩国水域附近降落的朝鲜短程弹道导弹（SRBM）的一部分的分析之后进行的。分析显示，这块长约 3 米（3.3 码）、宽 2 米的碎片是 SA-5 防空导弹的一部分。

韩国海军舰艇使用水下探测器回收了朝鲜的导弹残片。这是朝鲜弹道导弹首次在韩国海域附近降落。

SA-5是一种防空导弹，最初由苏联设计，被命名为S-200，用于击落战略轰炸机和其他高空目标。根据战略与国际研究中心的导弹防御项目，该导弹出口到世界各地，并且仍在至少十几个国家服役。

荷兰研究人员在 2020 年进行的一项调查显示，朝鲜在 1980 年代中期接收了 SA-5 系统。据研究人员：“配备这些远程系统的两个站点覆盖了整个朝鲜领空以及相当大一部分韩国领空。”

据路透社今天引述分析人士称，朝鲜创纪录的一年导弹发射表明平壤愿意投入资源生产和部署比以往更多的武器。虽然朝鲜的武器成本不得而知，但其他国家的洲际弹道导弹可能要花费数千万美元，而俄罗斯的伊斯坎德尔等SRBM高达300万美元。分析人士说，平壤愿意向海中发射如此昂贵的装置表明这个贫穷国家的导弹计划尽管被联合国安理会决议禁止，但几乎没有遇到任何障碍。

首尔韩国外国语大学的梅森·里奇说，“无论你怎么看，它都突显了制裁的表现有多么糟糕，而且将来很可能会表现得如此糟糕。”

韩国在分析上周从海上落下的 SRBM 回收的碎片时，可能会发现有关朝鲜导弹是如何制造的新线索。

据负责监督对朝鲜制裁的联合国专家小组前协调员、现为独立制裁顾问的休·格里菲斯说，“俄罗斯和中国是朝鲜大部分海外弹道导弹采购代理的所在地。

今年，美国制裁还点名了位于白俄罗斯和中国的朝鲜人和公司的网络。

俄罗斯在回应联合国时表示，它没有任何关于非法工作指控的信息。中国表示已对这些说法进行了调查，但没有发现任何证据。两国都表示他们执行联合国安理会的制裁。

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