韩美日代表共同谴责朝鲜射弹 韩方欢迎美国追加对朝制裁

朝鲜/韩国/美国

据韩国军方11月9日介绍，朝鲜当天下午3点31分许向半岛东部海域发射了一枚短程弹道导弹，导弹飞行290公里、射高30千米，最高飞行速度为6马赫。韩美日三国对朝代表随后进行通话，共同谴责朝方不顾国际社会的屡次警告再次射弹的行为。此外，韩国外交部官员还表示，韩方欢迎美方8日宣布对朝鲜高丽航空公司有关负责人和加密货币混币服务商“龙卷风现金”（Tornado Cash）采取制裁措施。

广告 继续浏览后续

据韩联社引述韩国外交部的消息，韩半岛和平交涉本部长金健周三分别与美国国务院对朝特别政策代表金圣、日本外务省亚洲大洋洲局局长船越健裕通电话。此举是三方针对朝鲜当天时隔仅四天再次发射弹道导弹采取的应对措施。

报导指，三方在通话中谴责朝鲜不顾国际社会的屡次警告再次发射短程弹道导弹，不断发起非法挑衅，对半岛乃至地区和平构成威胁。三方再次强调，任何理由都无法使朝鲜公然违反联合国安理会多项决议的挑衅行为正当化，并商定以万全准备应对来自朝鲜的任何挑衅。

此前，美国财政部海外资产控制办公室宣布，将高丽航空的1名朝鲜职员和1名中国籍职员列入美方的制裁名单。该部门称，两人分别为朝鲜火箭工业部和侦察总局在华购买有关物品并将其运入朝鲜。办公室还将“龙卷风现金”重新列入制裁名单，指控其涉嫌向有朝鲜背景的黑客组织“Lazarus”提供加密货币混币服务。

美国财政部负责恐怖主义和金融情报的副部长尼尔森（Brian E. Nelson）通过声明表示：“今天的制裁行动针对的是朝鲜武器计划的两个关键节点：它越来越依赖包括网络犯罪在内的非法活动来创收，以及它采购和运输支持大规模杀伤性武器和弹道导弹计划的货物的能力。”

美国国务院发言人普赖斯（Ned Price）周二也另行发布声明称，美国正继续采取物流及金融制裁措施，以阻止朝鲜进行非法导弹和大规模杀伤性武器开发。同时，美国敦促各国切实履行联合国安理会对朝鲜制裁决议。

据了解，韩国外交部的一名官员周三表示，韩方将与美国等友邦一道，继续努力推动国际社会加强应对朝鲜问题，包括切实履行联合国安理会的对朝制裁决议。

该官员重申，韩国政府正在研讨针对朝鲜近日不断发起导弹挑衅采取追加单边制裁的方案，并介绍称韩方与美日等友邦就提高单边制裁效果的方案保持紧密沟通。该官员还称，美方提前通报韩方有关采取上述单边制裁措施的计划，双方一直就此进行沟通。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅