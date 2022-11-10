乌克兰与东盟签署加入《东南亚友好合作条约》协议书

第40届和第41届东盟峰会及系列会议于11月10日至13日在柬埔寨首都金边举办，主题为“东盟：共同应对挑战”。峰会和周边会议周五正式开幕前，当地时间周四(11月10号)，在柬埔寨出席会议的乌克兰外交部长德米特里·库列巴代表乌克兰与东盟签署加入《东南亚友好合作条约》协议书，加强乌克兰与东南亚国家之间的联系。

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之前有消息说，乌克兰总统泽伦斯基要求发表视频讲话，但是显然东盟国家没有就此问题达成一致而未能实现。

《东南亚友好合作条约》是东盟创始国于1976年制定的一项和平条约，其中有相互尊重条约国的主权、领土完整和民族特性等基本原则。协议签署是东盟10个成员国同意乌克兰这个非东南亚国家加入该条约的一个有分寸的外交行动。该集团将不被要求向这个陷入困境的国家提供物质或财政援助。

实际上，东盟东国家对俄罗斯在乌克兰的入侵没有统一的立场。在对俄罗斯对乌克兰的战争表示关注的同时，依赖俄罗斯武器的东盟成员国避免了对普京的直接谴责。除新加坡外，东盟在俄罗斯2月底入侵乌克兰后的最初几个月里基本保持沉默。

其中越南、泰国和老挝三个成员国在10月的联合国大会投票中投了弃权票，谴责俄罗斯企图吞并乌克兰的其他地区。

在与乌克兰的问题上，东盟东道主柬埔寨更进一步，11月1日柬埔寨首相洪森和乌克兰总统沃洛基米尔-泽伦斯基的通话后，同意建立外交关系。两国将任命大使以推进外交关系。

柬埔寨首相还同意与日本合作，派出排雷小组，帮助乌克兰清除俄罗斯军队在入侵期间埋设的地雷。在1998年结束的近30年的内战中，柬埔寨成为世界上地雷最多的国家之一。作为交换，乌克兰计划在全球粮食危机中增加对柬埔寨的粮食出口。

法新社之前报道，不应期望东盟这个将不干涉别国内政作为其核心原则之一的区域集团在基辅和莫斯科之间做出明确选择。面对这些外交限制，其成员仍然在与俄罗斯进行贸易的需要和对来自西方伙伴想要孤立莫斯科的报复的恐惧之间存在分歧。

俄外交部称，俄罗斯外交部长拉夫罗夫11月12日至13日将参加在金边举行的东亚峰会。 2022年11月9日, 俄罗斯卫星通讯社.

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