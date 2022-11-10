普京宣布不去G20 巴厘岛外交少尴尬？

G20/俄罗斯

俄罗斯总统普京决定不出席即将在印度尼西亚举行的20国集团峰会，而由他的外交部长拉夫罗夫代表出席。该消息由俄罗斯驻外大使馆宣布，经由印度尼西亚主办国确认。外交分析称，因为侵略乌克兰战争遭到国际社会普遍谴责，普京不去20国集团峰会，少了一些国家是否要与普京见面的尴尬。

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俄罗斯驻印尼大使馆今天告诉法新社，俄罗斯总统普京（Vladimir Putin）将不会出席下周在印尼巴厘岛举行的20国集团峰会。

俄罗斯大使馆礼宾主任陶姆斯卡亚（Yulia Tomskaya）告知：“我能证实外交部长拉夫罗夫（Sergei Lavrov）将率俄罗斯代表团出席G20会议。 普京总统的计划仍在安排中，他可能线上参与峰会。”

美国总统拜登曾称普京是“战犯”，先前表示如果普京出席峰会，他无意与普京会面。

G20峰会将于15日到16日举行，外界多月来猜测普京是否出席。然而近日俄国在与乌克兰战争中频传失利，普京决定不出席G20峰会，可能是要避免在会中受到西方谴责。

面对乌克兰的反攻，俄罗斯昨天下令从乌克兰南部赫尔松市（Kherson）撤军，显示俄罗斯入侵行动再度受挫。

据法新社说，另一位了解俄方G20活动计划的消息人士证实，拉夫罗夫将代替普京出席，但这名人士说，目前不清楚普京是否会线上与会。

据路透社相关报道今天说，印度尼西亚和俄罗斯官员周四表示，俄罗斯总统普京将不会出席下周在度假胜地巴厘岛举行的 20 国集团 (G20) 领导人聚会。印度尼西亚海事和投资事务协调部长发言人乔迪·马哈迪表示，俄罗斯总统将参加此次峰会的其中一次会议。

路透社说，作为G20东道主，印尼顶住西方国家和乌克兰要求撤回对普京出席峰会的邀请，并因乌克兰战争将俄罗斯逐出G20的压力，印度尼西亚称在成员没有达成共识的情况下，它无权这样做。

俄罗斯驻印度尼西亚大使馆发言人证实普京不会出席峰会，但没有提供进一步解释。

印尼总统佐科维多多一直试图在G20中调解大国之间的地缘政治摩擦。

印度尼西亚也邀请了乌克兰总统泽连斯基（Volodymyr Zelenskiy），泽连斯基曾表示，如果普京参加，他将不会参加，而且预计会以虚拟方式加入。

路透社说，现在知道，其他一些世界领导人将出席 11 月 15 日开始的峰会，其中包括美国总统拜登和中国国家主席习近平。

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