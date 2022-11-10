柬埔寨办东盟峰会纪念品赠豪华手表

柬埔寨/东盟峰会/豪华手表

在 2022 年 11 月 10 日从社交媒体获得的这张未注明日期的图片，显示为各国领导人出席 2022 年东盟柬埔寨峰会准备的纪念品手表机械图。路透社说，该图取自洪森官方 Facebook 页面。

柬埔寨首相洪森据信是豪华手表的爱好者，他将在本周主持的国际峰会上分发当地制造的精致手表作为与会纪念品，供出席会议的各国领导人享用。

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据路透社报道称，柬埔寨首相洪森赠送豪华手表作为东盟峰会纪念品，统治柬埔寨 37 年的洪森近年来因佩戴包括百达翡丽 (Patek Philippe) 和理查德米勒 (Richard Mille) 手表在内的奢侈手表而面临公众审查，这些手表每只价值均超过 100 万美元，而柬埔寨大部分地区都在与贫困作斗争。

洪森在其官方脸书Facebook页面上分享的照片显示了限量版纪念表表盘的特写镜头，金色指针、透明表壳和棕色皮革表带，上面印有“东盟柬埔寨2022”和“柬埔寨制造”字样。据洪森在谈到这 25 只限量版手表时写道，“这些手表是由纯柬埔寨技术人员准备和组装的，显示柬埔寨科技和发展。”

柬埔寨制造的钟表的成本尚未公开。

路透社说，柬埔寨首相办公室没有回应有关手表进一步信息的请求，无法联系到由华裔柬埔寨大亨陈志拥有的太子集团旗下的太子钟表置评。

虽然一些柬埔寨人批评了高端礼物的奢侈，但其他人则称赞洪森促进了该国刚刚起步的制表野心。洪森执政的柬埔寨人民党发言人 Sok Eysan 表示，这些手表“没有任何政治或奇怪之处”。他在电话中说：“东道国将它们作为纪念品送给领导人是善意的。”

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