美日韩将在东盟峰会期间举行首脑会谈：商讨应对朝鲜核导威胁

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经三方官员证实，美国总统拜登将于11月13日在柬埔寨首都金边与日本首相岸田文雄和韩国总统尹锡悦举行美日韩三国首脑会谈，预计将讨论应对朝鲜核导计划等问题。

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美国国家安全委员会发言人沃森（Adrienne Watson）周三向媒体表示：“三位领导人将努力‘继续加强整个印太地区的三边合作，特别是在我们共同努力应对朝鲜民主主义人民共和国（DPRK）非法的大规模杀伤性武器和弹道导弹计划所带来的持续威胁方面’。”

首尔方面，韩国总统办公室相关人士10日在记者会上表示，尹锡悦总统将在东南亚出访期间同美日领导人举行三边会谈，还有望同美国等多国领导人举行双边会谈。据韩联社报导，就韩美日首脑会谈的议题，该人士称，三方有望就亟待共同应对的朝核问题、朝鲜挑衅等交换意见。就韩日、韩中双边领导人会谈，该人士表示，相关日程尚未敲定，仍需协调。该人士提及，很难预测尹锡悦此行中是否会晤中国国家习近平，双方持续通过多种方式进行沟通。

据共同社报导，岸田文雄计划在13日的三边会谈结束后，与尹锡悦举行双边会谈，正在包括是否定位为正式会谈等展开协调。岸田文雄还设想13日与拜登举行日美首脑会谈。据悉，岸田文雄正在探讨在印尼或泰国，与习近平举行日中首脑会谈。

报导指，岸田文雄将在与尹锡悦的会谈中，确认两国应面向实现“自由开放的印度-太平洋”愿景而合作。而若日中首脑会谈得以实现，将是近3年来再次面对面举行，对岸田文雄而言则是首次。岸田文雄希望与习近平就稳定日中关系达成共识。

东盟系列会议将于11月10日至13日在柬埔寨首都金边举行，二十国集团（G20）峰会将于15日至16日在印尼巴厘岛召开，而随后的亚太经合组织（APEC）领导人非正式会议将于18日至19日在泰国首都曼谷举行。

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