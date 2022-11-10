英国第一海务大臣：维持自由开放的印太地区不能单靠美国

英国/印太/日本

英国前约翰逊政府在2021年3月出台的《综合评估》中提出了在其所谓“全球英国”战略中的“印太倾斜”动向。作为该发展的一部分，英国皇家海军去年8月派遣“江河”级海上巡逻舰“斯佩”号（HMS Spey）和“塔玛”号（HMS Tamar）至印太地区，开始进行为期5年的部署。

广告 继续浏览后续

据《日经亚洲》报导，在这两艘舰艇部署期间，英国皇家海军决定轮换船上的船员，将他们分成红白蓝三个小组轮班作业，而不是定期返回英国。从汤加到孟加拉国，这些舰艇一直在整个地区停靠港口，显示出一种英国的永久性存在。不过，这些水兵来回飞行的费用，到舰艇消耗的柴油，以及英方为部署这些军舰向日本、新加坡和夏威夷的船坞支付的维修费，费用都不小。然而，英国第一海务大臣、海军上将基伊（Ben Key）在受访时表示，这项行动符合英国的国家利益。

基伊在“塔玛”号舰上接受采访时说：“我们认为，为了我们想要发出的信号和我们在这里感受到的义务，这种代价绝对值得付出”。该舰艇停靠在日本横滨的三菱重工船坞中，目前的部署刚刚超过一年。

基伊说：“在一段时间内，我们的注意力都在其他地方。当英国的政策显然是要重新投资于印太地区，即所谓的‘倾斜’——对英国国防部来说，重要的事情之一是研究如何（利用）国家权力的军事手段，并将其与外交和经济手段相结合。”

基伊谈道，如果说世界上不断增长的经济引擎室在亚洲，那么英国在该地区就存在国家利益。他说：“这些国家利益将是长期的。我们不认为这有任何特别的短期变化”。

基伊本周到访日本参加由30多个国家海军长官参与的西太平洋海军论坛。针对近来台海局势紧张，美方官员认为中国对台动武的可能性存在期限限制。当被问及英国皇家海军是否认为存在类似的时间框架时，基回答说：“对所有军队来说，提供选择是一项义务。因此，很明显，我们与我们的美国伙伴进行对话，就像我们与澳大利亚和日本伙伴以及我们在该地区的所有朋友进行对话一样，讨论我们可能或不可能行使的一些选择。”

基伊续称：“我不会给你一个详细的描述，我们谈论的是什么。是否行使这些选择是由当时的政治家和政策制定者决定的。但作为一名军事从业者，我必须确保我们已经考虑到一系列的可能性，并能向政府提出相应的建议。”

基伊还指出，维持一个自由开放的印太地区不能单靠美国。他说：“无论如何，我们不能都指望美国成为世界警察。我们都有义务保护自由和开放的海洋”。基伊表示，“最近安全协议中最重要的变化之一是澳英美三边安全协议（AUKUS）”。

基伊称，“作为该协议的三个签署国之一，我完全期望我们在该地区的共同行动中发挥作用”。去年，英军机敏级攻击核潜艇曾陪同“伊丽莎白女王”号航母走访印太地区，基伊说，未来可以预期会有类似的潜艇部署到该地区。

基伊称：“AUKUS是一个非常明确的声明，表明英国致力于支持印太地区的安全，与美国和澳大利亚非常密切地合作，无论如何我们都会这样做，我们与澳大利亚有着非常长久的友谊”。

基伊还暗示，更多的英国舰艇将访问日本，“我自信地预测，你将看到皇家海军对这一地区的更多访问。我们正在一艘皇家海军军舰上谈话，这艘军舰目前正在利用日本船坞的技能，让我们做一些维修工作。这显示了对我们所看到的那种关系发展方式的相当明确的承诺。”

基伊提及，日英海军部队之间的合作历史可以追溯到100多年前，并点到了1902年的《英日同盟》。基伊说：“很好，我们现在能够真正沟通，因为日本转变了她的政策，允许更多的外向参与。而且我们正带着认真的雄心返回印度-太平洋”。

基伊说，他与其日本同行、海上幕僚长酒井良就“更密切的合作领域”进行了交谈，不仅是在明年，而且是在未来5年或10年的合作。

基伊称：“我在非常明确的指示下，作为‘印太倾斜’的一部分，在整个印太地区展示更多的皇家海军存在，但认识到我们都面临的一些战略挑战和威胁，日本是规划中非常重要的一部分。”

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅