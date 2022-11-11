东盟峰会就缅甸发表决定 李克强在东盟-中国峰会上强调南海和平稳定

东盟系列峰会

第40届和第41届东盟峰会11号在柬埔寨首都金边开幕。这是疫情后东盟国家领导人首次举行面对面会议。即将离任的中国国家主席李克强在东盟和中国峰会上强调的南海和平稳定的重要性。

广告 继续浏览后续

东道主柬埔寨总理当天早上在会议中心索卡酒店接待与会的东盟国家领导人，包括文莱苏丹哈桑纳尔、印尼总统佐科、菲律宾总统马科斯、新加坡总理李显龙、越南总理范明政、泰国首相巴育、老挝总理潘坎。这次峰会的全家福合影时，十个东盟国家仅有九位领导，去年推翻政府上台的缅甸军政府领导人敏昂莱被排除在峰会外，未受邀参加东盟峰会，但作为东盟轮值主席国柬埔寨还是邀请缅甸非政治代表参加，但缅甸未派代表。在开幕式上，一张印有缅甸字样的纸放在空椅子上十分显眼，缅甸也成为此次以 « 东盟：共同应对挑战 »主题，展望疫后复苏，着重讨论东盟如何继续秉持集体协作的精神，推动本区域和平、繁荣与稳定的峰会上的一个非常棘手的议题。除了缅甸外，东盟全家福中也缺马来西亚首相依斯迈沙比里（Ismail Sabri Yaakob），他因国内选举缺席，由首相特使丹斯里阿兹哈阿兹占替代。

东盟峰会后 ,发布了有关缅甸问题的复议和决定, 重申缅甸仍然是东盟的一个组成部分。东盟致力于协助缅甸为当前的危机找到一个和平和持久的解决方案。并决定 "五点共识 "仍将是我们的有效参考，并应得到全面执行。责成东盟各国外长制定该实施计划。东盟峰会是最高决策机构，将根据《东盟宪章》对五点共识的实施做出最终决定，包括在无法达成共识时。

周五一天的会议行程非常多。早上的东盟领导人峰会后。下午还有中国总理李克强出席的第25届中国—东盟领导人会议、第23届东盟-韩国领导人会议、东盟-联合国（UN）领导人会议等。

在会议的开场白中, 值得关注的是, 除了回顾中国和东盟国家之间越来越好的双边贸易外, 或许是为了安抚与会的多个与中国有南海主权争议的国家, 李克强大部分的讲话集中在南海上, 强调这个地区和平的重要,和中国尊重国际法的原则。

除了第25次中国－东盟（10+1）领导人会议、李克强将出席第25次东盟与中日韩（10+3）领导人会议和第17届东亚峰会。

这是新冠疫情以来李克强首次出访，也是他最后一次以中国国务院总理身份出席东盟系列会议。李克强此前已经表示将于明年三月的中国人大上卸任，他也没有出现在新一届中委名单上。

在中美在该地区竞争的背景下，美国总统拜登将亲自出席周日举行的美国与东盟峰会，或许是突出对峰会的重视，有报道指，东盟通报将与美国和印度分别建立全面战略伙伴关系。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅