尹锡悦在东盟会议上宣布韩版印太战略：我们生活在印太时代

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韩国总统尹锡悦11月11日出席在柬埔寨金边举行的韩国-东盟领导人会议，宣布基于自由、和平、繁荣三大原则的韩版印太战略。作为该战略的核心方案，他还提出了“韩国-东盟团结倡议”。

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据韩联社报导，尹锡悦周五表示，印太地区的和平与稳定直接关乎我们的生存和繁荣。他指出，韩方将与包括东盟在内的主要国家联手合作，打造自由、和平和繁荣的印太地区。尹锡悦提到，我们生活在“印太时代”，印太地区占全球人口的65%和国内生产总值（GDP）的60%以上，全球一半以上的海运都要从这里经过。

据悉，尹锡悦首先提出“基于普世价值和规则的国际秩序”原则。他表示，决不应容忍用力量单方面改变现状，韩方将基于规则防范纠纷和武力冲突发生，坚持以对话和平解决问题的原则，并与各方在核不扩散、反恐、海洋、网络和卫生领域进一步加强合作。

尹锡悦提出，韩国将通过开放、公平的经济秩序打造繁荣的印太地区。为此，韩方将提升供应链恢复韧性，加强经济安全，并营造合作包容的经济技术生态系统，实现共同繁荣。

尹锡悦还表明为气候变化、数字鸿沟、卫生领域积极贡献的决心。他强调，《东盟印太展望》追求开放、包容的合作，这与韩方所推进的印太战略有很多一致性，并指东盟是韩版印太战略的最重要合作伙伴。

尹锡悦说，韩方将坚定支持“东盟的中心地位”和《东盟印太展望》，同时不断深化与东盟的合作。韩国总统办公室提及，这是韩方首次发布针对印太地区的地区外交战略，将基于这一愿景和原则制定具体行动路线图并将在适时的时机对外公布。

就韩国与东盟关系，尹锡悦提议定期举行韩国-东盟外交部门战略对话、韩国-东盟防长会议，并称这些机制将推动双边战略合作。他还表示，考虑到朝鲜核导的升级速度和规模，朝核问题已对国际社会直接构成严重威胁。

尹锡悦呼吁东盟携手促使朝鲜走上和平与共存之路而非对峙和冲突。在经济方面，他亦提出希望深化韩国与东盟国家在电动汽车、电池、数字领域和数字贸易的合作。

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