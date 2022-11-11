蒙古/中国/煤炭

蒙古加大对煤炭开采投资，希望更多向中国出口煤炭。就目前蒙古与中国贸易状况，蒙古国所有商品出口总额的86%出口到中国。蒙古对中国出口中有一半是煤炭。

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蒙古希望向中国出口更多煤炭。蒙古国一位部长10日告诉法新社，尽管高污染化石燃料的使用受到抨击，蒙古国正在加大投资，以进一步增加对中国出口煤炭。目前，蒙古国所有商品出口总额的86%出口到中国，而中国的采购中有一半是煤炭。蒙古希望改善采矿基础设施，以便向其邻国中国出售更多的煤炭。

蒙古矿业部副部长Batnairamdal Otgonshar告诉法新社：“我们必须利用这个机会，在未来十年内，尽可能多地出口。”

中国是世界上最大的温室气体绝对排放国，中国已承诺到2060年实现碳中和，并正在发展可再生能源网络。但中国的能源需求远远超过核电、水电、风电和太阳能目前所能产生的能量。为了满足需求，中国在今年上半年为2022年增加3亿吨煤矿产能开了绿灯，这相当于一个月的额外产量。

根据蒙古国统计局的数据，蒙古国今年已经向中国出口了1900万吨煤炭。这比2021年多了300万吨。

蒙古官员说，蒙古政府打算加快步伐，正在倡导新的投资，特别是对中国铁路的投资。矿业部副部长指出，蒙古必须抓紧时间出售用于发电的 "动力煤"，因为蒙古自己的燃煤电厂正在逐渐被拆除。该官员承认，"由于气候变化，煤炭在未来将不会是一个非常受欢迎的产品"。但是飙升的价格使蒙古在近期内没有意愿放慢步伐。

据法新社，在2022年前九个月，蒙古煤炭出口盈利升至45亿美元。这几乎是去年同一时期出口值的三倍。专家说，由于外交关系紧张，中国自2020年起拒绝进口澳大利亚煤炭，这进一步加强了蒙古的煤炭地位。

英国公司Wood Mackenzie的顾问Simon Wu指出："随着澳大利亚被挤出，中国对低硫煤的胃口正在为蒙古矿业带来强劲的动力。但在澳大利亚遭禁之后，由于缺乏铁路连接，蒙古还是错过了不少向中国出口更多煤炭的机会"。

9月，蒙古完成了其大型塔万陶勒盖煤炭盆地和中国边境之间233公里的铁路线的建设。这个项目是在14年前启动的。分析家们说，蒙古国目前的政治稳定应该允许加快被长期推迟的项目。

据蒙古商业委员会主席Tumentsogt Tsevegmid称，得益于已经投入使用的基础设施和即将投入使用的基础设施，到2025年，蒙古每年可出口多达7000万吨的煤炭。

法新社说，蒙古国只有330万人口，没有真正的重工业，与中国不同，蒙古国本身消耗的煤炭很少。

但是，尽管蒙古国产生的温室气体排放量只占全球的0.11%，根据联合国的说法，气候变化的影响在蒙古也已经明显感觉到了。蒙古的冬季风暴、干旱和森林火灾迫使许多游牧家庭在失去牲畜后返回乌兰巴托。首都有时因不受控制的人口过度拥挤导致了土壤和空气污染，特别是在冬季，为了应对寒冷，人们在小煤炉子里燃烧原煤。

蒙古官员Tumentsogt Tsevegmid预测说，蒙古将继续一边出口煤炭，一边投资可再生能源，蒙古的这种矛盾将继续下去，因为蒙古 "需要钱"，必须对可再生能源进行昂贵的投资，以减少蒙古的碳足迹和削减空气污染。 而且，"煤炭出口仍将是蒙古政府的主要收入来源之一。

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