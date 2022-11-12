今年G20难办？称有俄面孔就拒拍全家福照

俄罗斯/乌克兰/印度尼西亚

即将在印尼峇里岛召开的20国集团（G20）高峰会，与会各国领袖将不会拍摄传统上会有的开幕大合照，因为他们对于俄罗斯出席本届会议普遍感到不自在。

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尽管俄罗斯总统普京会前宣布不出席，但有俄参与G20峰会还是惹尴尬，传统开幕大合照传取消了。

据中央社今天引述消息报道称，传统上G20峰会开幕时，所有与会各国领袖会拍摄站在一起的大合照，过程中可以见到他们彼此拍肩寒暄，成为观察这些领袖如何互动的有趣来源。然而据英国“卫报”（The Guardian）消息，尽管俄罗斯总统普京（Vladimir Putin）已表明不会出席15日在印尼巴厘岛揭幕的G20峰会，但本届峰会仍将不会拍摄传统的开幕大合照。俄国将由普京多年来代理人、外交部长拉夫罗夫（Sergei Lavrov）代表参加。

拉夫罗夫今年曾在几场国际峰会上有激烈言行，而受到外界指责。例如他在一场外交部长会议上表示，全球粮食危机不是俄罗斯对乌克兰的军事行动所造成，且为了孤立俄国所施加的制裁已经构成宣战，说完便直接离席。

原本如果普京决定亲自出席G20巴厘岛峰会，其他成员国领袖便可能面临是否出席的压力。今年4月G20召开财政首长会议时，西方国家财长便在俄罗斯代表发言时集体离席，以抗议侵略乌克兰的俄国参与会议。

该报指出，英国官员坦言，由于俄罗斯仍是G20成员，意味巴厘岛峰会结束时，几乎不可能会产生一份各国领袖同意的公报。

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