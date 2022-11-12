伊朗/法国/人质

法国外交部长科罗纳今天告诉《巴黎人报》，又有两名法国国民在伊朗被捕。目前被逮捕关押在伊斯兰共和国监狱的法国公民数量达7人。

广告 继续浏览后续

据法国外交部长科罗纳称，"我”们对两名同胞感到担忧，从最新的检查结果来看，他们也被关押了。“

法国外长提醒醒伊朗注意旅行国际义务，现在比以往任何时候都更重要。如果伊朗逮捕两名法国人的目的是为了敲诈，那么伊朗一定不会成功。她说，这是对法国的错判。

据法国外长科罗纳称，“我们要求立即释放他们，允许他们获得领事保护（...）。我与伊朗外长进行了长时间的艰难对话，但他们承诺尊重这一接触权利。我正在等待它被付诸实践。”

据法新社，这7名法国人质包括2019年6月被捕并以破坏国家安全罪指控被判处5年监禁的法国籍伊朗研究员法里巴-阿德尔哈、2020年5月被捕并因间谍罪被判处8年8个月监禁的本杰明-布里埃，以及去年5月被捕的两名工会成员塞西尔-科勒和雅克-帕里斯。

10月初，德黑兰发布了一段视频，指是两名工会成员的"忏悔"，此举引发巴黎强烈反应，法国谴责是 "无耻的表演"，并首次谴责是 "国家人质"。

伊朗在官方电视台阿拉伯语频道al-Alam网站播出的视频中，一名被拘的年轻女子用法语自称叫塞西尔-科勒，是一名隶属于法国对外安全总局（DGSE）的雇员。

法国外交部呼吁访问伊朗的法国国民 "鉴于他们面临的任意拘留的风险，应尽快离开伊朗"。

超过20名西方国家的国民，其中大部分拥有双重国籍，在伊朗被拘留或阻留，非政府组织谴责这是伊朗为迫使外国让步而采取的劫持人质政策。

总部设在奥斯陆的非政府组织 "伊朗人权 "周六表示，在镇压自9月以来震撼伊朗的抗议运动中，至少有326名抗议者被杀害。

法新社说，9月16日，22岁的伊朗库尔德妇女马赫萨-阿米尼(Mahsa Amini)死亡，三天前她因违反伊斯兰共和国严格的妇女着装规定而被道德警察逮捕，此后伊朗持续爆发示威抗议。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅