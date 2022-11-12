拜登今抵金边 称欲以全球领袖莅临

美国/东盟/拜登

东南亚各国政府首脑周六与来访的全球领导人举行会谈，并将与美国总统拜登会面，该地区正试图应对中国与西方大国之间日益加剧的竞争。拜登自埃及而来，因拜登闪电参加在埃及举行的全球气候大会，并发表关注气候保护的讲话。路透社说，拜登今天在柬埔寨作为全球领导人参加东南亚峰会。

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美国总统拜登今天抵达金边国际机场参加在柬埔寨金边举行的 2022 年东盟峰会。由柬埔寨轮值主办东南亚国家联盟 (ASEAN) 今年年度峰会和平行的东亚峰会，东盟与众多地区以及世界领导人进行交流，包括拜登、日本首相岸田文雄、澳大利亚总理安东尼·艾博年和韩国总统尹锡悦。

该活动是未来 7 天内在东南亚举行的一系列峰会中的第一个会场，预计将涉及棘手的全球问题，包括乌克兰战争、气候以及台湾海峡、南中国海和朝鲜半岛地区紧张局势。

美国高级政府官员本周早些时候表示，拜登将专注于印太地区，并在他的讨论中谈论美国对南海基于规则的国际秩序的承诺。一些分析人士淡化了拜登的存在带来的任何戏剧性发展的预期，但指出这表明美国正在恢复正常外交。

华盛顿战略与国际研究中心东南亚项目负责人格雷格·波林 (Greg Poling) 说：前任总统特朗普在任四年内没有参加过一次东亚峰会。而拜登此行的一个成果是将美国-东盟伙伴关系提升为全面战略伙伴关系。

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