朔尔兹隔天访越南两天 静悄悄或无争议

德国/越南

越南官方宣布，应越南社会主义共和国总理范明政邀请，德国总理朔尔茨即将于2022年11月13日和14日对越南进行正式访问。越南官方说，德国总理访越开启越德友好合作关系新篇章。

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据越南官方的越通社报道，德国总理朔尔茨（Olaf Scholz ）即将于2022年11月13日和14日对越南进行正式访问。

越南官方的消息称，越南与德国合作关系不断走向深入。越南和德国于1975年9月23日正式建交，从此以来，两国友好合作关系全面走向深入并取得实效。多年来，德国一向是越南在欧洲的最重要合作伙伴之一。

该报道称，除了代表团互访之外，越南共产党还与德国社会民主党（SPD）和左翼党建立了高层理论对话机制。截至目前，越南共产党共与SPD举行了6场理论对话会，与德国左翼党举行2场对话会。

而德国总理朔尔兹是德国社会民主党领袖。

就目前正值世界气候大会召开之际，越南官方消息强调，应对气候变化合作也得到两国的高度重视。自2008年至今，通过德国国际气候倡议（IKI），双方携手累计开展了78个关于气候变化和生物多样性的项目。

根据越南官方消息，德国总理朔尔兹13日起访问越南，行程两天。朔尔兹此前前往中国访问，大阵势但却只在中国停留一天未及24小时。分析称朔尔兹以闪电式短暂访中平衡外界舆论对他的中国之行的批评。德国舆论没有对朔尔兹访越发表什么严厉批评。

越南官方消息没有提及朔尔兹访问河内是否敦促越南尊重自由促进人权民主，也没有提及朔尔兹是否携带一个大型工商代表团前往河内。

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