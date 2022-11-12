美财长访印：美印是天然盟友，乐见印度继续购买俄罗斯石油

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美国财政部长耶伦（Janet Yellen）11月11日到访印度首都新德里，受到了印度财政部长西塔拉曼（Nirmala Sitharaman）的欢迎。两国财长主持了印美第九次经济与金融伙伴关系会议。耶伦并出席了多场经济活动。她在一次讲话中强调，“用一位印度前总理的话说，美国和印度是‘天然盟友’。”耶伦还在接受路透社采访时表示，如果印度等国避开西方保险、金融和海事服务，即便以高于七国集团（G7）制定的石油上限价格购买俄罗斯原油，美国也会感到高兴。

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就美印财长的会谈内容，耶伦周五通过推特表示：“我们有机会讨论我们共同的经济利益，以及我们如何在未来的一年里共同努力，面对全球的逆风，解决共同的优先事项。”她还提及：“西塔拉曼部长和我与来自主要印度公司和在印度经营的美国公司的高管们坐下来进行了讨论。与像印度这样值得信赖的伙伴加强经济一体化，可以减轻地缘政治风险，并将有助于加强我们的供应链。”

在参观了微软位于新德里郊区的研发园区后，耶伦发表讲话称：“我来到这里也是在全球经济的一个关键时刻。我们正在应对各种不利因素：这场大流行病的挥之不去的影响，普京在乌克兰的野蛮战争的外溢效应，以及许多国家努力应对通货膨胀的宏观经济紧缩。新兴市场和发展中国家的压力尤其大。”

耶伦谈道：“自俄罗斯在乌克兰的战争开始以来，又有数千万人面临极端贫困和饥饿。莫迪总理说：‘这不是一个战争的时代’，（他的观点）是正确的。我相信，结束俄罗斯的战争是道义上的需要。这也是我们能做的帮助全球经济的唯一最好的事情。这是世界主要经济体的决策者们广泛认同的观点。困难时期考验着我们。但我相信，我们所面临的挑战正使美国和印度比以往任何时候都更加紧密。”

耶伦表示：“全球经济的发展轨迹将由印度和美国共同开展的工作来决定。对印太地区的繁荣和安全来说也是如此。作为一个领先的发展中国家和世界上最大的经济体，我们有巨大的机会和巨大的责任在世界最棘手的问题上取得进展。事实上，我认为，我们持续的伙伴关系是先进国家和发展中国家如何弥合政策分歧并在重大政策目标上取得进展的一个例子。”

就其所提倡的“友岸外包”（friend-shoring）主张，耶伦说：“在一个某些政府将贸易作为地缘政治武器的世界中，美国和印度在加强我们的供应链方面有着共同的利益。让我解释一下美国正在采取的一种方法，以尽量减少供应链的脆弱性。这就是所谓的‘友岸外包’。”

耶伦称：“美国正在推行一种被称为‘友岸外包’的方法，以摆脱那些给我们的供应链带来地缘政治和安全风险的国家，实现多样化。为此，我们正在积极主动地深化与印度等可信赖的贸易伙伴的经济一体化。我们的战略还将在我们的供应链中创造冗余，以减轻过度集中的风险。我们也正在解决我们对那些与我们的人权价值观相冲突的制造商的依赖。”

耶伦谈道，“我们已经看到了进展。从亚洲到欧盟的各个地区都在发展新的供应链。我们还看到一些迹象，西方公司正在将其供应链多样化，使其超出中国（的范围）。亚马逊和谷歌等科技公司正在印度和越南投资。苹果公司最近宣布，它正在将一些iPhone的制造从中国转移到印度。美国将继续深化我们与印度的商业和商务关系，因为我们在追求我们的‘友岸外包’议程。”

讲话最后，耶伦指出，“总而言之，我们生活在一个困难而复杂的时代。我们面临紧迫的问题，需要采取协调一致的集体行动。我们两国的工作从未像现在这样至关重要。我相信，没有我们两国的合作，任何重大的全球问题都不可能得到解决。我们的伙伴关系可以塑造全世界数百万人的生活。”

耶伦称：“用一位印度前总理的话说，美国和印度是‘天然盟友’。我们可能地处于世界的另一端，但将我们团结起来的东西远远大于我们的任何分歧。我们争取独立的斗争是源于对自由和尊严的同样渴望。而当今，我们的民主制度虽然正在进行中，但在动荡和战争的时代是必要的壁垒。”

耶伦表示：“我们有机会回答怀疑者的问题。民主在动荡时期表现出最大的希望，它不仅是一种治理体系，也是希望集体进步的一个理由。我们在明年及以后的行动可以证明我们的民主制度有能力为我们的人民提供服务。我相信，我们会成功。”

此外，耶伦当天在接受路透社采访时表示，如果印度避开受价格上限约束的西方保险、金融和海事服务，美国乐意看到印度等国继续随心所欲地购买俄罗斯原油，包括以高于七国集团规定的价格上限机制购买。

耶伦表示，石油价格上限存在的目的是推动全球油价走低，一旦欧盟停止进口，俄罗斯若不采用价格上限机制或折价出售能源，它就无法像现在这样大规模地出口石油。耶伦说：“当欧盟停止购买俄罗斯石油时，俄罗斯将发现很难继续像以前那样运送石油，他们将大量地寻找买家。而许多买家都依赖西方的服务。”

报导指，印度现在是俄罗斯除中国以外最大的石油出口国。在12月5日的最后期限之前，由七国集团和澳大利亚实施的价格上限的最终细节仍在汇总。

耶伦说，价格上限的存在将给印度、中国和俄罗斯原油的其他主要买家提供杠杆，以压低他们支付给莫斯科的价格。耶伦补充说，俄罗斯石油“将以便宜的价格出售，我们很高兴让印度或非洲或中国得到这种便宜货。这很好”。

耶伦补充道，印度和印度私营石油公司“也可以以他们想要的任何价格购买石油，只要他们不使用西方公司的服务，且无论以什么方式购买都可以。”

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